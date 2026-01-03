Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña disfruta al ritmo de la ‘Marcha Radetzky’ en el concierto tradicional de Viena

Dani Sánchez
03/01/2026 05:00
Un momento del concierto de Año Nuevo, ayer, en el Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
A Coruña volvió a convertirse ayer en una pequeña capital austríaca. Lo hizo, como ya suele ser costumbre, en el Palacio de la Ópera, en una nueva edición del concierto de Año Nuevo de Viena. Durante la velada, los coruñeses pudieron escuchar la tradicional ‘Marcha Radetzky’ en una oportunidad única para disfrutar, tan solo un día después de su interpretación en la mítica Sala Dorada del Musikverein de Viena, de la magia de este evento que marca el inicio del año nuevo y que siguen cada año millones de espectadores en todo el mundo.

Yolanda Díaz, junto a Gonzalo Castro (concejal de Cultura de A Coruña), este viernes 2 de diciembre en el Palacio de la Ópera

Yolanda Díaz se abona a A Coruña: asiste al Concierto de Año Nuevo tras comerse las uvas en la ciudad

Más información

Bajo el nombre de Philharmonic Ensemble –formado exclusivamente por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena–, ofrecieron una velada inolvidable, llena de tradición, excelencia y emoción musical con un programa repleto de inolvidables polkas, valses y marchas que no se quiso perder la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Además de las obras inmortales de la Dinastía Strauss, el programa incluyó célebres piezas de Franz Lehár y Josef Hellmesberger, interpretadas con los instrumentos y la inconfundible técnica de la Filarmónica de Viena. Por supuesto, tampoco faltaron joyas como ‘El bello Danubio azul’ y la inconfundible ‘Marcha Radetzky’, con las que se dio la bienvenida al nuevo año de la mano de unos músicos fabulosos.

