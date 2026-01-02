Yolanda Díaz se abona a A Coruña: asiste al Concierto de Año Nuevo tras comerse las uvas en la ciudad

Yolanda Díaz, junto a Gonzalo Castro (concejal de Cultura de A Coruña), este viernes 2 de diciembre en el Palacio de la Ópera Carlota Blanco

Con la actividad parlamentaria detenida en el periodo navideño, lo cierto es que los políticos aprovechan para tomarse un respiro y disfrutar de actividades de ocio, con sus amigos y con su familia. En algunos casos, viajan a destinos exóticos y, en otros, optan por destinos más cercanos a sus lugares de origen. Es el caso de la vicepresidenta del Gobierno, la ferrolana Yolanda Díaz, que está pasando unos días en A Coruña.

La ministra de Trabajo estuvo este Fin de Año en el único hotel de cinco estrellas de la ciudad herculina, el NH Collection Finisterre Collection, ubicado en pleno Paseo Marítimo. En la fiesta de Nochevieja, a la que acudió con una amiga, según ha publicado ABC, disfrutó de un menú cerrado de 300 euros, en el que se combinaba tanto producto gallego como cocina clásica revisada. En los aperitivos se incluía jamón ibérico con pan de Carral, croquetas de bogavante, buñuelos de turrón con foie, empanada casera, pulpo a feira, zamburiñas con albariño y chipotle y langostinos panko con miso. La cena continuó con salpicón y rape, seguido de bocados de lubina con cremoso de apio y nabo y almejas de Carril, antes de dar paso al plato principal, un solomillo de ternera en costra de setas y foie acompañado de crema de castañas y salsa de ciruela y manzana al jugo de trufa. De postre, mousse de chocolate y, por supuesto, uvas.

La ferrolana se cambió dos veces de vestido, lo que hace presuponer que pasó la noche en el hotel.

Concierto

La ministra tampoco se quiso perder el Concierto de Año Nuevo que tuvo lugar este viernes en el Palacio de la Ópera.

De forma similar a como sucede cada año en Viena el primero de enero, la Philharmonic Ensemble dio un recital plagado de valses de Johan Strauss hijo, tal y como marca la tradición. Yolanda Díaz asistió al concierto acompañada de la misma amiga con la que compartió la Nochevieja y con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro.

En un momento muy delicado para el Gobierno de coalición, y con la sempiterna amenaza de una convocatoria electoral, Yolanda Díaz ha elegido A Coruña para relajarse y recargar las pilas antes de un nuevo año político que se presume intenso.