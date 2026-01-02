Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Yolanda Díaz se abona a A Coruña: asiste al Concierto de Año Nuevo tras comerse las uvas en la ciudad

Josefa Prado
02/01/2026 20:13
Yolanda Díaz, junto a Gonzalo Castro (concejal de Cultura de A Coruña), este viernes 2 de diciembre en el Palacio de la Ópera
Yolanda Díaz, junto a Gonzalo Castro (concejal de Cultura de A Coruña), este viernes 2 de diciembre en el Palacio de la Ópera
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Con la actividad parlamentaria detenida en el periodo navideño, lo cierto es que los políticos aprovechan para tomarse un respiro y disfrutar de actividades de ocio, con sus amigos y con su familia. En algunos casos, viajan a destinos exóticos y, en otros, optan por destinos más cercanos a sus lugares de origen. Es el caso de la vicepresidenta del Gobierno, la ferrolana Yolanda Díaz, que está pasando unos días en A Coruña.

La ministra de Trabajo estuvo este Fin de Año en el único hotel de cinco estrellas de la ciudad herculina, el NH Collection Finisterre Collection, ubicado en pleno Paseo Marítimo. En la fiesta de Nochevieja, a la que acudió con una amiga, según ha publicado ABC, disfrutó de un menú cerrado de 300 euros, en el que se combinaba tanto producto gallego como cocina clásica revisada. En los aperitivos se incluía jamón ibérico con pan de Carral, croquetas de bogavante, buñuelos de turrón con foie, empanada casera, pulpo a feira, zamburiñas con albariño y chipotle y langostinos panko con miso. La cena continuó con salpicón y rape, seguido de bocados de lubina con cremoso de apio y nabo y almejas de Carril, antes de dar paso al plato principal, un solomillo de ternera en costra de setas y foie acompañado de crema de castañas y salsa de ciruela y manzana al jugo de trufa. De postre, mousse de chocolate y, por supuesto, uvas.

La ferrolana se cambió dos veces de vestido, lo que hace presuponer que pasó la noche en el hotel.

Concierto

La ministra tampoco se quiso perder el Concierto de Año Nuevo que tuvo lugar este viernes en el Palacio de la Ópera.

De forma similar a como sucede cada año en Viena el primero de enero, la Philharmonic Ensemble dio un recital plagado de valses de Johan Strauss hijo, tal y como marca la tradición. Yolanda Díaz asistió al concierto acompañada de la misma amiga con la que compartió la Nochevieja y con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro.

En un momento muy delicado para el Gobierno de coalición, y con la sempiterna amenaza de una convocatoria electoral, Yolanda Díaz ha elegido A Coruña para relajarse y recargar las pilas antes de un nuevo año político que se presume intenso.

Yolanda Díaz, a su llegada al Palacio de la Ópera
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El estadio de Riazor

El PP reclama una reunión de la comisión de seguimiento de la sede del Mundial 2030
Julia Nóvoa
Caínzos dice que Curtis no se puede permitir perder un motor económico como Losán

El alcalde de Curtis alerta de la grave situación económica por la que atraviesa el Grupo Losán
Fran Moar
Varios coches circulan por la AP-9

Viajar por la AP-9 se encarece un 4,68% y el trayecto entre A Coruña y Vigo sube a 21,4 euros
EFE
Una pensionista cruza un paso de cebra

Las pensiones podrán calcularse este año sin los dos peores meses de cotización
EP