A Coruña

Vigo supera a A Coruña como ciudad más cara para alquilar una vivienda

Ep
02/01/2026 11:55
Carteles con ofertas inmobiliarias en A Coruña
El precio del alquiler de viviendas en Galicia se incrementó un 6,2% interanual durante los últimos 12 meses, lo que supone un coste de 9,4 euros por metro cuadrado al cierre de diciembre de 2025, según un informe publicado por Idealista.

A lo largo del último trimestre el precio del alquiler se ha encarecido un 1,1% y un 3,4% en el último mes. Además, el informe refleja que los precios subieron en todas las provincias gallegas con Lugo a la cabeza, donde las expectativas de los caseros crecieron un 11,8% en el último año. Le siguen Pontevedra (8,8%), Ourense (6,5%) y A Coruña (5,6%).

Por otro lado, Lugo y Ourense (7,5 euros/m2 en ambos casos) son las provincias más baratas de Galicia, mientras que la más cara es Pontevedra (10,4 euros/m2), seguida por A Coruña, con 9,5 euros/m2.

Dos personas pasan ante el escaparate de una agencia inmobiliaria en A Coruña

Alquilar habitaciones en vez del piso entero en A Coruña, opción en alza para los caseros

Más información

En el caso de las ciudades, lidera las subidas Pontevedra cuyas rentas del alquiler han subido un 12,4%, seguida de Vigo (9%), Lugo (8,6%), Ourense (7,4%), Santiago de Compostela (6,3%) y A Coruña (4,8%).

Con todo, Vigo se convierte en el mercado más exclusivo entre las principales ciudades gallegas, con 11,2 euros/m2, seguida de A Coruña (11,1 euros/m2), Santiago de Compostela (10,1 euros/m2) y Pontevedra (9,4 euros/m2).

Varias personas en el Paseo Marítimo, con viviendas de Monte Alto al fondo

El alquiler en A Coruña afronta una nueva crisis: expiran los contratos pandémicos

Más información

Sin embargo, Ourense (8 euros/m2) y Lugo (7,9 euros/m2), por el contrario, son las más económicas entre las principales ciudades gallegas.

Según el portal inmobiliario, el mayor problema del mercado del alquiler tiene que ver con "la falta de oferta disponible", que hace que los propietarios reciban una gran cantidad de solicitudes y se decanten por "aquellos que les ofrecen una mayor seguridad", lo que significa que muchas familias se vean "sistemáticamente excluidas".

Además de esta "elitización del alquiler", el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, destaca "el coste de mantener el control de precios" en aquellas zonas donde se han topado, que, en su opinión, es pagado por aquellos que buscan casa.

Se produce así una "lucha entre inquilinos: los que se benefician de las medidas coercitivas contra los propietarios frente a los que no encuentran casa como consecuencia de dichas medidas", ha añadido Iñareta.

