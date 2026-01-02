Una falsa alarma de incendios provoca un despliegue en la plaza de Pontevedra

Bomberos en la plaza de Pontevedra Javier Alborés

^Patrullas de la Policía Nacional y Local, así como Bomberos convergieron esta mañana alrededor de las 13.00 horas en la plaza de Pontevedra ante un aviso de incendio. Sin embargo, esta resultó ser una falsa alarma: se trataba del polvo levantado por una obra.

Los primeros en llegar fueron las unidades policiales, que entraron en e número 22 provistos de los extintores portátiles que guardan en los coches patrulla. Pero no fue necesario ni un manguerazo. Cuando llegaron los Bomberos, instantes después, se confirmó que la obra no implicaba ningún peligro.