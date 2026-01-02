Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 02 de enero?

Los Reyes Magos en la entrada del palacio de María Pita para recibir las peticiones de los niños Pedro Puig

A Coruña continúa inmersa en las celebraciones navideñas con una intensa agenda de actividades para todos los públicos durante la jornada de este jueves 2 de enero. Desde la mañana y hasta la noche, la ciudad combina propuestas familiares, visitas institucionales y citas culturales de primer nivel.

Uno de los grandes puntos de encuentro es el Mercado de Nadal de la plaza de María Pita, que abre sus puertas de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas, ofreciendo artesanía, gastronomía y ambiente festivo en pleno corazón de la ciudad. En el mismo entorno, el Palacio Municipal de María Pita acoge las visitas a los Reyes Magos, disponibles de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas, una de las actividades más esperadas por las familias.

Los Reyes Magos también recorren distintos puntos de la ciudad. A las 16.30 horas visitan el Centro Comercial Os Rosales, a las 17.00 horas estarán en varias bibliotecas municipales —Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto— y a las 17.30 horas harán parada en el Centro Comercial Novoboandanza, acercando la ilusión de estas fechas a distintos barrios.

La oferta del día se completa con una cita musical de primer nivel internacional. El Concierto de Año Nuevo de Viena llega a A Coruña de la mano del Philharmonic Ensemble, formado por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena. El público podrá disfrutar de un programa que incluye polkas, valses y marchas de la Dinastía Strauss, así como obras de Franz Lehár y Josef Hellmesberger, con piezas emblemáticas como El bello Danubio azul o la Marcha Radetzky. Una oportunidad única para vivir en directo el inconfundible sonido vienés pocos días después de su interpretación en el Musikverein.

En el Marineda City siguen con su empaquetado navideño en el que Poten100mos colabora con sus mujeres del programa Impresiona. Estarán hasta las 18.00 horas envolviendo ilusión. En la plaza exterior volverá a abrir el mercadillo navideño.

En el Palacio Municipal de María Pita abrirá el belén, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que en el cuartel de Atocha lo hará su nacimiento artesanal, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

La tienda de Zara en la calle Compostela abre las puertas de su pop up navideña, convertida en una gran oficina postal mágica, llena de cartas, trenes y material para dibujar. Este domingo tendrá un horario de apertura especial de 12.00 a 20.00 horas.

En Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo dos funciones, a las 12.00 y 17.00 horas, y abre de nuevo el Winter Park.

Oleiros abre su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo, en horario de 11.00 a 18.15 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este miércoles abren de 11.00 a 22.45 horas.