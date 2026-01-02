Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Más de 1.800 pasajeros para empezar el 2026 de los cruceros en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/01/2026 14:04
Crucero 'Borealis', el primero que atraca en 2026 en A Coruña
Crucero 'Borealis', el primero que atraca en 2026 en A Coruña
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El primer crucero de 2026 no se ha hecho esperar demasiado en el Puerto de A Coruña

Este viernes por la mañana llegaba a la dársena el 'Borealis', con sus más de 1.800 pasajeros a bordo, procedente de Lisboa y con destino a Portsmouth a partir de las 16.30 horas. 

Crucero 'Borealis', el primero que atraca en 2026 en A Coruña
Crucero 'Borealis', el primero que atraca en 2026 en A Coruña
Javier Alborés

Se trata, además, de la primera de las tres visitas que hará este barco a la ciudad en este mes de enero, en el que serán en total siete las escalas de trasatlánticos en el Puerto, según las previsiones de la Autoridad Portuaria. 

El ‘Aidamar’, atracado ayer en el puerto

Los cerca de 3.000 cruceristas a bordo del ‘Aidamar’ despiden el calendario de cruceros, con un total de 176 escalas en A Coruña

Más información

El calendario de 2025 se despidió de A Coruña con 176 escalas, una cifra que marca un nuevo récord en el Puerto, con diez barcos más que los que atracaron en 2024.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Nazareth Cendán, entre Diego Calvo y Roberto Rodríguez, en la celebración de los resultados de las elecciones autonómicas

La exconcejala de A Coruña Nazareth Cendán entra en el Parlamento de Galicia en el sitio de Ethel Vázquez
EP
Las vallas continúan cerrando el nuevo parque

El Parque del Observatorio a la espera de la siega para su apertura
Abel Peña
Corredor Atlántico

Transportes invierte un récord de 3.123 millones de euros en 2025 en el Corredor Atlántico
EP
Basim Mohammad Saleh Adeeb Al-Khandaqji

Basim Mohammad Saleh Adeeb Al-Khandaqji, nomeado Escritor Galego Universal en 2026 pola AELG
Redacción