A Coruña
Más de 1.800 pasajeros para empezar el 2026 de los cruceros en A Coruña
El primer crucero de 2026 no se ha hecho esperar demasiado en el Puerto de A Coruña.
Este viernes por la mañana llegaba a la dársena el 'Borealis', con sus más de 1.800 pasajeros a bordo, procedente de Lisboa y con destino a Portsmouth a partir de las 16.30 horas.
Se trata, además, de la primera de las tres visitas que hará este barco a la ciudad en este mes de enero, en el que serán en total siete las escalas de trasatlánticos en el Puerto, según las previsiones de la Autoridad Portuaria.
El calendario de 2025 se despidió de A Coruña con 176 escalas, una cifra que marca un nuevo récord en el Puerto, con diez barcos más que los que atracaron en 2024.