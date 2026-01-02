Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Marineda City encabezará por primera vez la Cabalgata de Reyes de A Coruña

Redacción
02/01/2026 11:34
Carroza de Reyes de Marineda City
Carroza de Reyes de Marineda City
Marineda City participará en la tradicional Cabalgata de Reyes de A Coruña con una carroza propia que abrirá el desfile, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de esta cita tan esperada por las familias coruñesas. 

La carroza del centro comercial será la encargada de liderar la cabalgata, ejerciendo el papel de la estrella que guía a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por la ciudad. 

Diseñada como una gran estrella luminosa, la carroza combina iluminación escénica, elementos decorativos de gran formato y una cuidada puesta en escena. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

En su interior, un DJ animará el recorrido con música, creando una atmósfera festiva y dinámica que acompañará a los niños y niñas que participarán a bordo y repartirán los tradicionales caramelos, explican desde el centro comercial. 

Esta propuesta conecta directamente con la temática elegida este año por el Ayuntamiento de A Coruña, que gira en torno al eclipse solar previsto para agosto, y que inspira la estética y el hilo narrativo del desfile. 

La Cabalgata de Reyes de este año contará con la participación de más de 1.200 personas y recorrerá distintos puntos de la ciudad, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios y esperados de la Navidad coruñesa.

