Los fans de Julio Iglesias tienen una cita imprescindible en A Coruña en 2026

El cantante español Julio Iglesias, durante un concierto en una imagen de archivo EFE

Son varias las generaciones que han disfrutado con las canciones de Julio Iglesias. Resulta difícil encontrar a alguien que no haya tarareado en algún momento uno de sus éxitos imprescindibles, y los fans del cantante de origen gallego son legión. Todos ellos tienen una cita en A Coruña en este recién estrenado 2026.

Se trata de un concierto en el que Julio Iglesias Jr, hijo del legendario artista, cantará los éxitos de su padre. La cita será el próximo 23 de octubre en el Palacio de la Ópera.

El cantante Julio Iglesias Jr. EC

El evento forma parte de la gira 'Julio Iglesias Experience World Tour', que recorrerá a lo largo de este año diferentes ciudades de la geografía española. Y es que, aunque hemos entrado en un nuevo año, lo cierto es que la vida sigue igual.