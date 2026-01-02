La sostenibilidad protagonizará el diseño de la carroza de Gestán en la Cabalgata de Reyes coruñesa

Carroza de Gestán en la cabalgata de Reyes 2024 Cedida

Gestán Conteco y Bioforestal, dos marcas de Grupo Gestán, participarán este año en la Cabalgata de Reyes de A Coruña, que se celebrará el próximo 5 de enero recorriendo las principales calles de la ciudad herculina.

A través de una carroza conjunta, Gestán Conteco y Bioforestal promoverán la economía circular y el cuidado del medio ambiente. Lo que anteriormente eran residuos, ahora son regalos que serán transportados por Greeny, la mascota de Bioforestal, y que representan acciones concretas como el reciclaje, la economía circular y el uso de biocombustibles. De esta forma, el objetivo de Gestán es transmitir a las familias coruñesas el mensaje de que juntos podemos construir un mundo más verde y sostenible.

Además, la temática elegida para las decoraciones de la carroza por parte del Ayuntamiento de A Coruña de este año es el eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026. En concreto, A Coruña ha sido reconocida como el mejor punto del territorio español para ver este fenómeno, que no se ha visto así en la ciudad gallega desde 1905 y no se volverá a contemplar otro igual hasta el año 2180

Gestán refuerza su compromiso con el medio ambiente

La participación de Gestán en la cabalgata un año más refuerza la misión de la compañía de trabajar de la mano con la sociedad para educar sobre la importancia del cuidado medioambiental. Iniciativas como esta son parte del esfuerzo continuo de la empresa por sensibilizar a grandes y pequeños.

Con proyectos como la instalación de papeleras hechas con los residuos recogidos del fondo de la ensenada de San Amaro en varios colegios de la ciudad, la participación en la Carrera Enki o la celebración de días especiales como el Día de la Tierra, Gestán Conteco ha demostrado su compromiso con la economía circular, llevando a cabo acciones concretas que impactan positivamente en la ciudad y el entorno.