Hace 25 años | Labañou se convierte en meca del coruñesismo

Un suceso trágico, la muerte por ahogamiento de un marino inglés, marcó la edición del 2 de enero de 1951

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
02/01/2026 00:05
Visitantes al Millennium, hace 25 años
Visitantes al Millennium, hace 25 años
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
La novedad del flamante obelisco Millennium, recién inaugurado hace 25 años, atrajo a Labañou a miles de coruñeses en las primeras jornadas de 2001. Tanto de día como de noche, la zona se llenó de curiosos que, a pie o en coche, visitaron ese nuevo símbolo del coruñesismo para verlo de cerca. Hace 50 años, tal día como hoy de 1976, El Ideal Gallego se hizo eco de la preocupación de las familias de las alumnas de las Esclavas por los problemas de inseguridad, derivados del tráfico y de la escasa iluminación. Un suceso trágico, la muerte por ahogamiento de un marino inglés, marcó la edición del 2 de enero de 1951, mientras que hace cien años, en 1926, eran noticia las colas en el Banco Pastor para cobrar la lotería de Navidad.

Martes, 2 de enero de 2001
Martes, 2 de enero de 2001
ARCHIVO

Hace 25 años | Labañou se convierte en meca del coruñesismo

Labañou no sale de su asombro. Un día sí y otro también sus vecinos se desayunan con el ajetreo propio de los mismísimos Cantones. Y todo gracias al Millennium, que se ha convertido en un punto de atracción turístico de primera línea. La inauguración el pasado sábado, 30 de diciembre de 2000, del obelisco de cristal más grande del mundo fue el preámbulo de una peregrinación que no cesa. Entonces, miles de coruñeses se dejaron caer por el Paseo Marítimo de San Roque. Lo nunca visto.

La expectación causada por el obelisco provocó que, desde su inauguración el pasado sábado, se produjesen largas colas de vehículos desde la glorieta de las Esclavas hasta el entorno del Millennium. Los coruñeses reducen la velocidad de sus vehículos para contemplar el nuevo monumento de la ciudad, lo que ocasiona diversas retenciones de tráfico. La falta de aparcamientos en la zona provoca importantes atascos.

Viernes, 2 de enero de 1976
Viernes, 2 de enero de 1976
ARCHIVO

Hace 50 años | Piden seguridad para las alumnas de Las Esclavas

Inseguridad por el tráfico desordenado y peligro para las jóvenes escolares que son asaltadas por gamberros, lo que se ve facilitado por la escasa luminosidad, son, entre otros, los temas que la Asociación de Padres de Familia y Alumnas del Colegio de Las Esclavas ha hecho llegar al alcalde de la ciudad, don Jaime Hervada, a través de un escrito firmado por el presidente de la citada asociación. En la carta se señala que ha sido acuerdo de la Junta Directiva el enviarla a la primera autoridad local, y se solicitan medidas correctoras que salvaguarden la seguridad de las muchas niñas, de corta edad, que asisten al centro.

Por otra parte, la última de las escenificaciones del Nacimiento Viviente de la iglesia de Santiago en la Ciudad Vieja tendrá lugar el próximo domingo, día 4 de enero de 1976, a las seis y media. La penúltima representación, con el éxito acostumbrado, tuvo lugar en la tarde de ayer.

Martes, 2 de enero de 1951
Martes, 2 de enero de 1951
ARCHIVO

Hace 75 años | Marinero inglés ahogado en el puerto de La Coruña

A las tres de la madrugada de ayer, 1 de enero de 1951, el fogonero del remolcador inglés ‘Zeelandia’, James Casey, de 37 años de edad, casado y vecino de Glasgow, pereció ahogado en el puerto de La Coruña. Al parecer el citado marinero se encontraba en estado de embriaguez y al pasar por la pasarela del barco hacia el muelle cayó al agua quedando aprisionado entre el casco del remolcador y el muelle. El cadáver fue recogido en la mañana de ayer por Luis Sánchez Carro y conducido al depósito del Cementerio, en donde hoy le será practicada la autopsia.

Por otra parte, durante la madrugada del domingo, unos desconocidos rompieron la luna de un escaparate de una tienda de mercería en la calle del Carmen número 1, propiedad de don Eugenio Vidal, apoderándose de varios pares de medias por valor de 1.000 pesetas.

Sábado, 2 de enero de 1926
Sábado, 2 de enero de 1926
ARCHIVO

Hace 100 años | Colas ante el Banco Pastor para cobrar la lotería

Conforme se había anunciado, ayer viernes, 1 de enero de 1926, dedicó el día el Banco Pastor al pago de los tres millones de pesetas que correspondieron a La Coruña en el cuarto premio del sorteo de Navidad. Desde mucho antes de la hora anunciada se había formado una cola larguísima que daba la vuelta casi por completo al espléndido edificio de dicho establecimiento de crédito. Los copartícipes iban entrando por grupos; dentro del establecimiento se hallaban la popularísima Flora, su hermano y numerosos empleados de la casa. Cada copartícipe presentaba su recibo; se comprobaba éste y, seguidamente, era pagado.

La mayor parte de los pagos se hacían en billetes de a cien pesetas. Los pagos se suspendieron a las siete de la tarde. A esa hora se habían hecho efectivos unos 900 recibos, o sea, alrededor de 1.350.000 pesetas.

