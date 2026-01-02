Estrella Galicia arranca el año brindando con hielo para celebrar su mejor decisión

lLos presentadores de distintas cadenas no levantaron sus copas, sino un Hielo Estrella Galicia Cedida

Estrella Galicia ha vuelto a sorprender en uno de los momentos televisivos más especiales del año. El 1 de enero, justo después de las campanadas, los espectadores fueron testigos de un brindis tan inesperado como significativo: Cristina Pedroche y Alberto Chicote, así como los presentadores de la TVG, no levantaron sus copas, sino un Hielo Estrella Galicia.

Porque Estrella Galicia nació en 1906, hace ahora 120 años, y lo hizo como fábrica de cerveza y hielo. ¿Qué habría pasado si se hubiera dedicado a fabricar hielo en lugar de cerveza? Esta pregunta es el punto de partida de una nueva campaña de la compañía que se apoya en el humor para mostrar el universo alternativo que Estrella Galicia habría construido.

Tras el brindis en directo, el nuevo spot de la cervecera introdujo a los espectadores en ese mundo en el que los tanques de cerveza se podrían haber convertido en bloques de hielo, las líneas de embotellado habrían producido cubos con el logo de la marca y titulares surrealistas habrían llenado los periódicos.

La campaña también recupera momentos únicos de Estrella Galicia, como el anuncio de Maritrini, y lleva el relato al extremo con escenas singulares, desde tatuajes de hielo hasta Huebox, el nuevo tirador de cerveza de la compañía para el hogar, convertido en un gigantesco huevo helado, para culminar en una reflexión clara: qué bien que Estrella Galicia decidió dedicarse a lo mejor que sabe hacer.

“Porque lo que nos define no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos”, explica la marca, una declaración que resume la esencia de Estrella Galicia y que articula esta acción especial con la que celebra sus 120 años de pasión cervecera. La campaña, que comenzó a desplegarse a finales de diciembre, continuará durante los primeros días de enero combinando televisión, redes sociales y contenidos especiales para amplificar la conversación y acompañar este aniversario tan especial para la marca.