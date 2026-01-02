Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Estrella Galicia arranca el año brindando con hielo para celebrar su mejor decisión

Redacción
02/01/2026 14:17
Hielo Estrella Galicia
lLos presentadores de distintas cadenas no levantaron sus copas, sino un Hielo Estrella Galicia
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Estrella Galicia ha vuelto a sorprender en uno de los momentos televisivos más especiales del año. El 1 de enero, justo después de las campanadas, los espectadores fueron testigos de un brindis tan inesperado como significativo: Cristina Pedroche y Alberto Chicote, así como los presentadores de la TVG, no levantaron sus copas, sino un Hielo Estrella Galicia.

Porque Estrella Galicia nació en 1906, hace ahora 120 años, y lo hizo como fábrica de cerveza y hielo. ¿Qué habría pasado si se hubiera dedicado a fabricar hielo en lugar de cerveza? Esta pregunta es el punto de partida de una nueva campaña de la compañía que se apoya en el humor para mostrar el universo alternativo que Estrella Galicia habría construido.

Tras el brindis en directo, el nuevo spot de la cervecera introdujo a los espectadores en ese mundo en el que los tanques de cerveza se podrían haber convertido en bloques de hielo, las líneas de embotellado habrían producido cubos con el logo de la marca y titulares surrealistas habrían llenado los periódicos.

La campaña también recupera momentos únicos de Estrella Galicia, como el anuncio de Maritrini, y lleva el relato al extremo con escenas singulares, desde tatuajes de hielo hasta Huebox, el nuevo tirador de cerveza de la compañía para el hogar, convertido en un gigantesco huevo helado, para culminar en una reflexión clara: qué bien que Estrella Galicia decidió dedicarse a lo mejor que sabe hacer.

“Porque lo que nos define no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos”, explica la marca, una declaración que resume la esencia de Estrella Galicia y que articula esta acción especial con la que celebra sus 120 años de pasión cervecera. La campaña, que comenzó a desplegarse a finales de diciembre, continuará durante los primeros días de enero combinando televisión, redes sociales y contenidos especiales para amplificar la conversación y acompañar este aniversario tan especial para la marca.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Nazareth Cendán, entre Diego Calvo y Roberto Rodríguez, en la celebración de los resultados de las elecciones autonómicas

La exconcejala de A Coruña Nazareth Cendán entra en el Parlamento de Galicia en el sitio de Ethel Vázquez
EP
Las vallas continúan cerrando el nuevo parque

El Parque del Observatorio a la espera de la siega para su apertura
Abel Peña
Corredor Atlántico

Transportes invierte un récord de 3.123 millones de euros en 2025 en el Corredor Atlántico
EP
Basim Mohammad Saleh Adeeb Al-Khandaqji

Basim Mohammad Saleh Adeeb Al-Khandaqji, nomeado Escritor Galego Universal en 2026 pola AELG
Redacción