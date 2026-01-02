Mi cuenta

A Coruña

El PP reclama una reunión de la comisión de seguimiento de la sede del Mundial 2030

Julia Nóvoa
02/01/2026 21:14
El estadio de Riazor
Estadio de Riazor
RCD
El Grupo Popular insta a Inés Rey a convocar la Comisión Especial de seguimiento de la sede del Mundial 2030, aprobada por unanimidad en el pleno de diciembre a través de una moción del PP. El motivo es que la partida para la reforma del estadio de Riazor no figura en las cuentas de este año, denuncian.

Miguel Lorenzo denunció en el pleno de aprobación del presupuesto de 2026 que en el de 2025 incluyeron una partida, la 20-342-63206 de la concejalía Economía y Planificación Estratégica, dotada con 1,5 millones euros y con previsión de incluir dos millones de euros más en 2026, lo que hacía un total de 3,5 millones de euros, para ‘redacción proyecto transformación urbana de Riazor. Reforma estadio y perímetro urbano’. “Es decir, creaban una partida para licitar el proyecto de reforma del estadio con 3,5 millones de euros, pero para nuestra sorpresa, esta partida no existe”, apunta.

“No hay una sola línea ni un euro para la reforma del estadio en el presupuesto de 2026 –insiste Lorenzo–. Nada para la obra y ahora desaparecen esos dos millones de euros para el proyecto que comprometieron a licitar en junio de 2025. Y sin proyecto no hay obra y sin obra no hay Mundial”. Lornzo recuerda que la alcaldesa, Inés Rey,  considera el proyecto como estratégico. Además, su discurso de Navidad de 2024 estuvo centrado en la importancia de la elección como sede.

