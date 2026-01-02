Mi cuenta

El Parque del Observatorio a la espera de la siega para su apertura

La hierba todavía está creciendo, y se han plantado siete abedules

Abel Peña
Abel Peña
02/01/2026 14:51
Las vallas continúan cerrando el nuevo parque
Las vallas continúan cerrando el nuevo parque
Patricia G. Fraga
El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado avances en la construcción del Parque del Observatorio, en Agra do Orzán. junto a la calle Canceliña. La plantación de simiente de césped tuvo lugar en otoño, y la hierba ha ido creciendo progresivamente, así que todavía no se puede pisar, y tendrá que ser segado antes de abrir el parque al público. 

“Estamos traballando para que a súa apertura sexa o máis axiña posible, con todas as garantías. Por iso cómpre agardar unhas semanas máis ata que o céspede agrome e as tarefas nas áreas verdes estean completas”, declaró la alcaldesa, Inés Rey. 

Los trabajos de reverdicimiento del parque comenzaron después de desbrozar la parcela cedida al Ayuntamiento en régimen de concesión por Aemet, la Agencia Española de Meteorología. Después se plantaron pantas como abelias e euryops y nuevos árboles: siete abedules, que se unen a los que ya se erguían en el lugar, como un metrosidero. 

