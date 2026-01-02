El mercadillo de María Pita cierra tras unas semanas “traumáticas”

El mercadillo de María Pita, ayer, con uno de los puestos cerrados en primer plano Javier Alborés

El polémico mercadillo de María Pita llega hoy a su cierre con una imagen desoladora: la de la casi totalidad de sus puestos abandonados por los comerciantes y unas estancias vacías en una plaza con un brillo –o una ausencia de él– que dista mucho del que se prometió originalmente y que sí luce en eventos como la feria medieval. La dificultad de las circunstancias, entre su caótica organización, todos los hechos que se han ido sucediendo con los días y el mal tiempo que ha habido durante el último mes, han hecho que ayer, penúltimo día de su vida, solo quedasen en pie siete puestos de los 40 con los que empezó a andar, tras unas semanas “traumáticas” para los implicados.

Así lo explicaban ayer tenderos como Ángel Bravo, uno de los últimos que resistían –aunque hoy tiene previsto volver a abrir– en la céntrica plaza. Bravo, que es feriante y viaja por toda España, asegura que “este es el único mercado que no nos ha servido para nada y el único que nos ha dado pérdidas”: “Hemos estado en la feria medieval de aquí, que es buenísima, y esto es una estafa tanto para el público como para nosotros”.

Los comerciantes están estudiando acciones legales contra la empresa organizadora de esta iniciativa

Bravo denuncia de esta manera que “nos cobraron un pastizal por montar esto porque iba a ser el mercado navideño del año en España, y es ridículo”. Así, dice que “no es ni la tercera parte del proyecto que nos presentaron”: “Hay días en los que facturas seis euros”.

Las cosas no mejoraron tras el impacto negativo inicial. “Las luces que pusieron por las críticas duraron tres o cuatro días encendidas”, explica, y añade que “hubo muchas casetas que se fueron vendiendo la mitad de todo lo que compraron, y aun así se fueron en pérdidas”: “Todo el material que se compró, miles de euros que se invirtieron en mercancía, ¿dónde están?”, expone.

Una “estafa”

“La primera semana se llenó porque la gente venía con curiosidad, había gente que reservó hotel, pero enseguida lo veía y te decía que era una estafa”, narra. Y, como explica, si la gente ve que no funciona, enseguida se busca otra alternativa de ocio.

“La alcaldesa dijo que estaba buscando la manera de demandar esto, porque es como para hacerlo”, explica, para comentar que “incluso nosotros los comerciantes estamos buscando medios legales también porque no es normal”.

Por su parte, comerciantes como Rosalía Arias también apuntan al clima como un factor clave en su desempeño: “El tiempo no ha acompañado nada”. “He tenido buena relación con los otros feriantes, y todos te cuentan que han gastado miles de euros para ganar diez. Se nos prometió que iba a ser como en Laponia, un mercadillo centroeuropeo, y nada”, apostilla.

No ha compensado

En su caso, su puesto también abrirá hoy como punto final a una experiencia que “no ha compensado nada”. “La verdad es que estamos muy decepcionados”, comenta.

En parecidos términos se expresa Carmen Dextri, que abrirá hoy también en el último día del mercadillo: “Resisto como puedo”. Según dice, los primeros días “compraron mucho los turistas”, pero pronto, entre el mal tiempo y las críticas, el público dejó de acudir. “Si la gente estaba más que unos minutos se iba empapada de agua: si hubiera estado cubierto, habría sido mucho mejor”, sentencia. 