Detenido en una discoteca de A Coruña un conductor que se dio a la fuga tras un atropello

Atestados de la Policía Local en un accidente Mónica Arcay

Fue a las once y diez del uno de enero cuando la Policía Local registró el primer atropello con fuga del año: un joven que atropelló a un peatón de 24 años, huyó y fue localizado poco más tarde en una discoteca, en compañía de unos amigos.

El siniestro se registró en un paso de cebra regulado por semáforo a la altura del número 73 de Federico Tapia. La víctima fue arrollada y se golpeó en la cabeza, por lo que la herida es de pronóstico reservado. El joven, que conducía el coche en el que viajaban dos amigos, había bebido, y probablemente fue eso lo que le incitó a abandonar el lugar del accidente.

Sin embargo, la Policía Local pudo seguir el recorrido a través de las cámaras y comprobar que se introducía en el párking de una discoteca en el centro. Allí fue localizado, en compañía de sus amigos, y detenido por un delito contra la seguridad vial, además de varias infracciones, incluida una alcoholemia.