A Coruña

Detenido en una discoteca de A Coruña un conductor que se dio a la fuga tras un atropello

El joven dio positivo en alcoholemia

Abel Peña
Abel Peña
02/01/2026 10:36
