Conciertos, conciertos y más conciertos: el calendario cultural de A Coruña para el nuevo año 2026

El Último de la Fila EC

La agenda cultural del recién estrenado 2026 viene cargada de eventos. Y buena muestra de ello dan los más de 20 conciertos ya confirmados para la temporada musical del Coliseum.

Así que damos la bienvenida al nuevo año repasando algunas de las citas destacadas para este 2026. Cojan papel y bolígrafo.

Volverán eventos como el EMHU, el Morriña Fest, el Recorda y Noites do Porto adelantará su edición a junio y julio

Enero

Tras los primeros compases del Concierto de Año Nuevo de Viena, Abba Revolution Tour y La Granja de Zenón, A Coruña se empezará a adentrar en el año con las funciones del espectáculo Reinventio (3 y 4 de enero, teatro Colón).

El día 9 tocará reírse en Afundación con Iñaki Urrutia o cantar con O Funkillo, que celebra su 25 aniversario en el Pantalán. Jorge Bolaños seguirá haciendo reír en Afundación el día 10, mismo día del primer concierto con el que Sés presentará en el Colón ‘Nadando na incerteza’ (repetirá el día 11).

La Film Symphony Orchestra traerá el día 11 al Palacio de la Ópera su concierto ‘Toon Story’. Unos días más tarde, el 17, el humorista Santi Rodríguez despliega su espectáculo ‘¿Nos damos un viaje?’ en el Colón. Ese mismo día se podrá ver una nueva versión de ‘El cascanueces’ en el Palacio de la Ópera, recinto que el día 18 acogerá el espectáculo ‘Dj Symphonic’.

El día 24, Rafa Sánchez, de La Unión, acude a su cita con el teatro Colón con su gira ‘Biografía’. El 25 de enero, el Palacio de la Ópera vivirá de nuevo una versión de ‘El lago de los cisnes’.

El día 29 comenzará la temporada musical del Coliseum con Eladio Carrión y su tour ‘Don kbrn’. Al día siguiente, La M.O.D.A. dará en la sala Pelícano el primero de sus dos conciertos (el segundo será el 31) para presentar ‘San Felices’. Ese día 31 la actividad musical se dividirá: en el Colón cantarán Mocedades y Los Panchos, mientras que el Coliseum vibrará con el ‘Arenas tour’ de Amaia.

Febrero

Febrero dará comienzo con ‘Carmina Burana’ y el ‘Concierto de Aranjuez, el día 1 en el Palacio de la Ópera.

Los días 6 y 7, Palexco se reirá viajando al pasado con Dani Martínez y su ‘Remember’. El 6, en Pelícano, Baiuca encara su fin de gira con ‘Fin do barullo’. El 7, Afundación también se reirá con Sergio Encinas, mientras el Coliseum canta con Mikel Izal y Éxtasis.

Ya el 8, el Colón acogerá el primer concierto del festival Underfest celebrado en A Coruña, con Jeff Tweedy, fundador de Wilco. El mismo escenario acogerá unos días después, el 14, a El Consorcio.

También se llenará de nostalgia Palexco el día 15 con la celebración del 50 aniversario de Jeannette.

El Palacio de la Ópera acogerá el día 21 una nueva versión de ‘El lago de los cisnes’, el mismo día que Miguel Ríos lleva ‘El último vals’ al teatro Colon y Mafalda Cardenal ‘Mis notas de voz’ al Playa Club. Esa misma noche, Amaral presentarán ‘Dolce vita’ en el Coliseum.

Para acabar el mes, el día 22 el Palacio de la Ópera acogerá el ‘Requiem’ de Mozart. El 27, Efecto Pasillo trae su ‘Oro y Diamantes’ al Colón; Abián Díaz su espectáculo ‘El show patético’ a Afundación; y Taburete, ‘El perro que fuma’ a Pelícano. Un día más tarde, Café Quijano vuelve al Palacio de la Ópera con ‘Miami 1990 tour’ y YeraiCortés desplegará su arte en el Colón.

Marzo

El tercer mes iniciará con el concierto tributo ‘Pulsar to Floyd’ en el Palacio de la Ópera. Unos días más tarde, los británicos The Kooks cantarán en la sala Pelícano, mientras Barry B hace lo propio en Inn Club, donde repetirán el día 6.

El día 8 habrá un nuevo espectáculo de ‘Dj Symphonic’ en el Palacio de la Ópera. El día 14 será turno del rock en ExpoCoruña, con el festival Exporock, con bandas como Obús, Talco, El Drogas, Ciclonautas, Agoraphobia y Soziedad Alkoholika. Ese mismo día actuarán Formula V en el Colón y Miss Caffeina en Inn Club.

Suede vuelven a A Coruña el día 17 para actuar en la Pelícano. ‘Pantomima full hecho a mano’ llevará el humor a Palexco el día 21, mismo día que Valeria Ros hará reír a Afundación y que Ayax y Prok actúan en The Clab.

A final de mes, el día 27, se estrenará en el Palacio de la Ópera el musical ‘Lúa’, en el que participa la OSG con escolares coruñeses.

Abril

Con el show humorístico ‘Alpilpil’, de Adrián Melero y Lucas Pulido el día 11 en Afundación arrancará, por ahora, el mes de abril. Esa misma jornada habrá varias propuestas musicales: el 40 aniversario de Celtas Cortos en el Coliseum, la presentación de ‘Me voy a permitir’ de Luz Casal en el Palacio de la Ópera y la gira ‘Volando’ de Iseo & Dodosound en Inn Club.

El día 17 La La Love You darán un concierto en la sala Pelícano, mientras que Hijos de la Ruina presentará su nuevo disco en el Coliseum, iniciando tres días consecutivos de música en el multiusos, que seguirá el 18 con Viva Suecia y el 19 con los integrantes de Operación Triunfo.

Del 23 de abril al 3 de mayo, el Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu) desplegará diversos espectáculos por toda la ciudad.

Entremedias, el día 23 actuará El Arrebato en el Palacio de la Ópera y Rodrigo Cuevas traerá su nueva propuesta, ‘La belleza’, al Coliseum, cerrando así la programación cultural del mes de abril.

Mayo

Además del cierre de Emhu, el 2 de mayo el Coliseum recibirá a Dani Fernández, con su nueva gira. Una semana más tarde, Iván Ferreiro celebra su aniversario musical con la gira ‘Hoy x ayer’ en el multiusos.

Los días 15 y 16 llega al recinto de Alfonso Molina Dani Martín, que anunció esta cita con más de un año de antelación.

Marta Sánchez cantará celebra su 40 aniversario musical el 16 en el Palacio de la Ópera, mientras que OBK actuará el 22 en el teatro Colón. Un día después, Bad Gyal se volverá a subir al escenario del Coliseum.

Junio

En junio hay, por el momento, un par de citas de relevancia. Noites do Porto adelanta su celebración, que en 2026 será del 22 de junio al 5 de julio. Antes, el 6 de junio, Sidecars presentará su nuevo disco, ‘Everest’, en la sala Pelícano.

El día 13, si nada se tuerce, volverá a la música al estadio de Riazor de la mano de la gira de regreso de El Último de la Fila.

Julio

Y en julio tampoco pararán las citas, sobre todo las musicales. El día 4 Pablo Alborán se subirá al escenario del Coliseum, sobre el cual cantará también el día 10 Carlos Rivera y el 22 Aitana.

Del 16 al 26 de julio habrá una quincena de funciones del icónico musical ‘Mamma Mia!’ en el Palacio de la Ópera.

El puerto también cantará. El día 18 con Alejandro Sanz y su gira ‘¿Y ahora qué?’, el día 30 con Romeo Santos y Prince Royce y el 24 y 25 de julio con el Morriña Fest, que ya tiene confirmados a Myke Towers, Juanes, Hard Gz y Belén Aguilera.

Agosto

En agosto no hay citas concretadas, por ahora. Pero las Fiestas de María Pita cubrirán buena parte del mes con música, exposiciones y citas como Viñetas desde o Atlántico.

Además, durante el mes de agosto también se celebrará el festival Noroeste, que este año sopla las 40 velas, ya que fue en 1986 cuando se celebró su primera edición, en aquel momento bajo el sobrenombre de Coruña Pop Rock.

Septiembre y octubre

En septiembre, por ahora, solo hay dos citas marcadas en el calendario. Una son los dos conciertos que La Oreja de Van Gogh dará en el Coliseum los días 11 y 12 de septiembre tras la vuelta de Amaia Montero a la formación. La otra, el Recorda Fest, el 4 y 5 de septiembre con la presencia, de momento, de Beret, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Inazio, Hydn y Mafalda Cardenal.

En octubre, será el turno de Antonio Orozco (día 3 en el Coliseum), que este pasado 2025 confesó que le gustaría asentarse en Sada.

Noviembre

Noviembre será un mes para los regresos. El día 14 cantará en el Coliseum Melendi, que presentará su nuevo disco, y vuelve al recinto tras ser el primer artista en cantar tres noches seguidas en el multiusos.

Un recinto que el día 21 acogerá también la vuelta de Raphael a un escenario coruñés, esta vez con su espectáculo ‘Raphaelisimo’. Una semana después, el día 28, será el Colón el testigo de un regreso, en este caso el de Álex Ubago.

Diciembre

Y para cerrar el año ya hay dos citas apuntadas en el calendario musical. Una de ellas, Hombres G, el día 5 en el Coliseum, con ‘Los mejores años de nuestra vida’.

Una semana más tarde, el día 12, llegará el ‘Fin de la aventura’ de Carolina Durante, también en el multiusos herculino.

Bonus track

Pero, obviamente, además de las futuras nuevas confirmaciones, A Coruña contará con muchas más propuestas, como las programaciones de las salas de conciertos.

También proseguirá hasta el mes de junio la temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) en el Palacio de la Ópera.

También continúa en el muelle de Batería, hasta el 1 de mayo, el proyecto expositivo ‘Wonderland’, de Annie Leibovitz, auspiciado por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en su centro del muelle de Batería.