A Coruña

Nochevieja al desnudo: el paso a 2026 deja pocos incidentes

Un joven ebrio le enseñó el trasero a agentes del 092 después de que estos le cachearan

Abel Peña
Abel Peña
01/01/2026 12:22
Detención Fin de Año pixeladas caras
Momento en el que el joven se descubre ante la Policía Local 
Quintana
La de Fin de Año es una de las noches más animadas del año, cuando cientos de jóvenes salen a la calle enfundados en sus mejores galas dispuestos a pasarlo bien. Tanta gente y tanto alcohol a veces causa problemas. Sin embargo, hubo muy pocas incidencias. 

Algunas tuvieron que que ver con el consumo excesivo de alcohol. Eran ya las ocho de la mañana cuando la Policía Local intervino al ver a un joven embriagado haciendo eses exageradamente por los Cantones. Al abordarle, este reaccionó de forma hostil, lanzando patadas contra las papeleras. 

Testigos presenciales aseguran que el sujeto se mostró hostil y desafió a los agentes exigiéndoles sus derechos. Las policías presentes trataron de reducirlo, él se resistió, y un tercer policía lo dejó en el suelo hasta que se calmó, frente a su preocupada novia. Luego lo cachearon. 

Parecía que se había calmado, pero aún se mostraba desafiante. Desde el otro lado de los Cantones. decidió bajarse los pantalones y mostrar el trasero a los agentes ante el jolgorio general. Finalmente, los agentes municipales decidieron actuar y meterlo en el coche patrulla. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que no le detuvieron. 

Alcoholemias

Por lo demás, fue una noche tranquila. La Policía Local montó dos controles de alcoholemia que arrojaron tres infracciones: una de grado penal y dos administrativas. En los dos últimos años, el tráfico que genera la Nochevieja en el centro ha disminuido bastante. "La gente aparca el coche y no lo mueve", explican fuentes municipales. 

Solo los visitantes que vienen a pasar la fiesta en la ciudad cogen el vehículo, pero incluso estos esperan hasta avanzada la mañana, así que por la noche hay poco movimiento. "Ahora ya no hay tantos vehículos en el centro, no se ven esas filas de coches en Zalaeta. Incluso los parkings subterráneos ya no se llenan tanto. 

