El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Más de 2.500 personas disfrutan de la Wake Up de Pelícano de Año Nuevo

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
01/01/2026 18:48
IMG_9449
Público de la Wake Up durante la actuación de Prado2000
Cedida
La Wake Up de Pelícano ha ofrecido de nuevo este año una alternativa de fiesta y ocio que tanto coruñeses como el público más fiel de la música electrónica han secundado con fuerza. Hasta 2.500 personas se congregaron en la sala herculina en una jornada de maratón por la que han pasado artistas de la talla de Ben Sims, Luke Slater o Liebing.

Con gran ambiente desde la mañana, donde se pudo ver a colas de gente para entrar a las 10.45 horas al evento, lo cierto es que la Wake Up supone un plan especialmente indicado para aquellos que, además de disfrutar como nadie del género electrónico, se han "cansado un poco" de la clásica fiesta de Nochevieja. Así lo explican los organizadores del evento, que destacan que un porcentaje amplio de los asistentes se despierta temprano para ir y no hace el típico 'reenganche', así como que buena parte de ellos procede de todas partes de Galicia, norte de España y Portugal, y no solo de la ciudad.

Wake up en Pelu00edcano

Quizá por eso hoy no se notase mucho la diferencia respecto a un día habitual en esta clase de eventos en cuanto a vestimenta, en contraposición a lo que sucedió en la mayor parte de locales de hostelería de la ciudad anoche con las fiestas de Nochevieja y sus relucientes trajes y vestidos. 

Como explica la organización, es un evento al que acude un público fiel que, desde su puesta en marcha en 2013 (con paréntesis en los años 2014 y 2015 y durante la pandemia) acude fielmente cada año a dejarse llevar con el son de la 'rave'. Una manera distinta, sensorial y divertida, de empezar el año.

Más de 500 personas cerraron la Wake Up de Pelícano la mañana del día 2 en A Coruña

