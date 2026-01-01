Los Reyes Magos visitarán hasta el domingo el Palacio Municipal de María Pita para recoger las cartas de los niños

Reyes Magos en María Pita Patricia G. Fraga

Sus Majestades los Reyes Magos visitarán el Palacio Municipal de María Pita del 2 al 4 de enero para recoger, con la ayuda de sus pajes reales, las cartas de los niños y niñas de A Coruña. Las familias interesadas podrán acudir en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas durante esos tres días. El lunes 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar regresarán a María Pita tras recorrer distintos barrios de la ciudad durante la tradicional Cabalgata de Reyes.

La programación municipal de Navidad entra ya en su recta final con una amplia oferta de actividades dirigidas al público infantil. Además de la recepción de los Reyes Magos, el Belén Municipal, ubicado también en María Pita, permanecerá abierto hasta el martes 6 de enero.

Por otro lado, continúan las fiestas infantiles de Navidad y las visitas de los Reyes Magos a los centros cívicos y asociaciones vecinales de la ciudad. Estas celebraciones, que incluyen talleres y actividades de animación, se desarrollarán en los siguientes centros: Os Rosales (viernes 2, a las 16.30 horas), Novoboandanza (viernes 2, a las 17.30), Os Mallos (sábado 3, a las 16.30), Mesoiro (sábado 3, a las 18.30), San Pedro de Visma (domingo 4, a las 17.30) y Cidade Vella (domingo 4, a las 16.30).

Asimismo, este viernes 2 de enero, los pajes reales visitarán las bibliotecas municipales a partir de las 17.00 horas, con paradas en el Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto. El sábado 3 y el domingo 4 será el turno de las asociaciones vecinales. El sábado, los Reyes Magos estarán en El Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens, mientras que el domingo visitarán Nostián, Barrio de las Flores, Mesoiro y Vío.

Las actividades navideñas se completan con las últimas sesiones de talleres y propuestas de la Casa de los Juguetes, que finalizarán el sábado 3 de enero. Toda la programación puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de A Coruña.