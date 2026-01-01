Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La primera semana de enero llega a A Coruña con lluvias y ambiente invernal

Belén Cebey
Belén Cebey
01/01/2026 15:28
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre
Lluvia en A Coruña 
Patricia G. Fraga
Año nuevo, tiempo nuevo. A Coruña afronta la primera semana de enero de 2026 bajo un escenario meteorológico marcado por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos, precipitaciones frecuentes y temperaturas propias del invierno.

Según las previsiones, el año arranca con tiempo húmedo y gris, especialmente durante los primeros días. Entre el 1 y el 3 de enero se esperan lluvias intermitentes, acompañadas de cielos cubiertos y viento moderado del oeste, una situación habitual en esta época del año. Las temperaturas se mantendrán suaves para el invierno, con máximas en torno a los 11-13 grados y mínimas que no bajarán de los 5-6 grados.

A partir del domingo, el tiempo podría dar una ligera tregua, con la aparición de algunos claros y una reducción puntual de las precipitaciones, aunque la nubosidad seguirá siendo abundante. El ambiente continuará fresco y húmedo, sin grandes cambios térmicos.

La recta final de la semana volverá a estar marcada por la entrada de nuevos frentes atlánticos, lo que aumentará de nuevo la probabilidad de lluvias, especialmente durante las tardes, manteniéndose el carácter invernal del tiempo.

En conjunto, A Coruña vivirá un inicio de año fiel a su climatología, con un enero dominado por la lluvia, la humedad y temperaturas moderadas, lejos de episodios extremos pero poco propicio para actividades al aire libre.

