El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Javier Veiga reinventa la imagen turística de A Coruña: del Lejano Oeste al peplum

El nuevo video tendrá por título 'Quo vadis'

Abel Peña
Abel Peña
01/01/2026 20:57
Javier Veiga, en la plaza de Lugo
Javier Veiga, en la plaza de Lugo
Carlota Blanco
 Como todo el mundo sabe, Quo vadis significa, en latín, ‘¿A dónde vas?’. Y es precisamente la pregunta que uno debe hacerse cuando escoge un lugar para pasar las vacaciones. Y también el título de un famoso libro de Henryk Sienkiewicz y, por supuesto, de la película  de Mervyn LeRoy. Ahora otro director se va a poner detrás de la cámara para rodarla, pero no será la misma historia, sino un corto promocional de A Coruña. Y el escogido es Javier Veiga.

El artista de O Grove ya rodó en 2024 un spot promocional para la ciudad. Se presentó en Fitur bajo el título ‘Al Noroeste del Oeste’ y en él, el propio Veiga y Xosé A. Touriñán hacían un recorrido por la ciudad de casi cuatro minutos (que recorrían a caballo) para presentar  su gastronomía.

Javier Veiga | “Hacer un wéstern sobre A Coruña fue como un regalo”

El video tuvo cientos de miles de visualizaciones, y se consideró un éxito. Ahora el Ayuntamiento ha decidido repetir la experiencia pero con otro género, el peplum. El pasado de A Coruña, que alberga el único faro romano del mundo aún en funcionamiento, viene al pelo para el título. La antigua Brigantium, la ciudad del faro, trata ahora de atraer más visitantes, aunque los monumentos no  son su único atractivo. En el corto podrán verse muchos de ellos.

Se ha publicado en la página de contratación del Ayuntamiento el contrato, de 76.000 euros. En él se señala que la “creación de un vídeo, spot o pieza cinematográfica para la promoción turística de un destino es una herramienta crucial para potenciar, en este caso, la ciudad de A Coruña”.

