A Coruña

De traca: el primer incendio del año lo causaron unos petardos

Los fuegos artificiales prendieron en una terraza de Matadero generando alarma

01/01/2026 11:41
Incendio en el número 38
Apenas habían pasado cuarenta minutos desde que el reloj dio las doce campanadas que anunciaban la llegada de 2026 cuando los Bomberos tuvieron que salir a toda prisa a la que fue su primer intervención del año: un incendio en Matadero, causado por fuegos artificiales. 

Según informaron fuentes de los servicios de emergencia, el fuego tenía como origen unos petardos que habrían prendido en una de las terrazas del número 38 de Rampa de Matadero. Mientras la ciudad continuaba con la celebración y los fuegos artificiales iluminaban el cielo, los Bomberos cortaron la calle y desplegaron las mangueras.  

Afortunadamente, el incendio tenía poco entidad, y en menos de media hora fue sofocado sin mayores complicaciones. Durante una hora, los Bomberos mantuvieron cortada la calle, con la asistencia de la Policía Local. 

Primer incendio del año

Los servicios de emergencia descubrieron que se trataba de 'cajas chinas' una batería de fuegos artificiales como los que se escucharon en Labañou, Santa Margarita y Oza, entre otros sitios. Según parece, prendió en los adornos navideños de la terraza. 

En realidad, no fueron los afectados los que alertaron a las autoridades, sino los vecinos que, al ver al humo, creyeron que podría tratarse de algo grave. En todo caso, ha quedado como la primera anécdota del año

