Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Receta | Guiso de choupa

Redacción
31/12/2025 06:10
Receta de guiso de choupa
Receta de guiso de choupa
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Ingredientes: 

  • Un kilo de choupa.
  • Cuatro patatas.
  • 200 gramos de guisantes.
  • Tres zanahorias.
  • Pimientos rojo y verde.
  • 50 ml de vino blanco.
  • 150 gramos de tomate triturado.
  • 100 ml de agua.
  • Aceite de oliva. 
  • Pimienta.
  • Sal.

Elaboración:

Limpiamos las choupas y las cortamos en pequeños trozos. Ponemos al fuego una olla con un chorro de aceite y agregamos el ajo picado. Dejar dorar y añadir la cebolla y los pimientos troceados con sal y pimienta y dejar sofreír. 

Agregar el vino y dejar evaporar. Agregar el tomate y un pimiento choricero. Después añadimos las zanahorias, la choupa, los guisantes, las patatas y salamos. Incorporamos el agua y dejamos cocinar durante 30 minutos a fuego medio. 

Antes de servir, dejamos reposar 5 minutos.

logo xunta conselleria do mar positivo
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Gente de vuelta a casa después de la Noche de Fin de Año 2025

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 31 de diciembre?
Andrea López Ramos
Presidenta y vicepresidenta de la asociación vecinal de Suevos

Vecinos de Suevos: “Loitaremos para que non volvan os camións”
Noelia Díaz
Carmen Tomé, ayer delante de la cocina y el fuego: “Esta leyenda se jubila”

El día señalado para apagar la cocina de leña que hizo eterna la tortilla de Casa Tomé
Lucía Tenreiro
Francisco Vázquez, el pasado lunes, delante del Millennium

Vázquez vuelve 25 años después al Millennium: “Quería algo que quedase para siempre”
Rubén Ventureira