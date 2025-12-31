Mi cuenta

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 31 de diciembre?

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
31/12/2025 07:10
Gente de vuelta a casa después de la Noche de Fin de Año 2025
Gente de vuelta a casa después de la Noche de Fin de Año 2025
Pedro Puig
El día de Nochevieja es una jornada de descanso y preparación para la larga noche que se espera. La bienvenida al año nuevo viene acompañada de fiesta, baile y churros con chocolate, por lo que en A Coruña y su área saben que no deben atosigar sus agendas con actividades que cansen a los más fiesteros. 

En la plaza de María Pita vuelve a abrir el mercadillo de Navidad, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas. Además, en el muelle de Batería está la pista de hielo, que este miércoles abre de 11.00 a 18.00 horas. La tienda de Zara en la calle Compostela abre las puertas de su pop up navideña, convertida en una gran oficina postal mágica, llena de cartas, trenes y material para dibujar hasta las 18.30 horas.

Pista de hielo en A Coruña

Pista de hielo en A Coruña

En el Marineda City siguen con su empaquetado navideño en el que Poten100mos colabora con sus mujeres del programa Impresiona. Estarán hasta las 18.00 horas envolviendo ilusión. En la plaza exterior volverá a abrir el mercadillo navideño. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

En el Palacio Municipal de María Pita abrirá el belén, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que en el cuartel de Atocha lo hará su nacimiento artesanal, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. 

Belén del acuartelamiento de Atocha

Oleiros abre su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo, en horario de 11.00 a 18.15 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este miércoles abren de 11.00 a 22.45 horas.

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

En Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo una función a partir de las 18.30 horas y abre de nuevo el Winter Park.

Arteixo llenará la plaza del Balneario de ilusión, pues preparan una fiesta de fin de año por todo lo alto. De 18.00 a 21.00 horas habrá actuaciones de los pasacalles NBA y Santa Compaña. Habrá un tiempo para volver a casa y cenar con la familia y amigos para después, a la 01.00 horas de la madrugada, seguir la fiesta con la Orquesta París de Noia y la Disco Impacto. 

