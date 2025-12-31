Los vídeos más virales del año 2025 en A Coruña

Henry Cavill en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Henry Cavill ha sido sin duda la sensación de las redes sociales de El Ideal Gallego este 2025. Que el actor que interpretó a Superman se pasease por las calles de A Coruña no pasó desapercibido ni para los vecinos ni para los medios de la ciudad, sin embargo, también se hicieron virales otros vídeos de noticias que acaecieron a lo largo de estos 12 meses.

El top-10 de los vídeos más vistos:

1. Henry Cavill en A Coruña

A mediados de marzo, el actor Henry Cavill decidió conocer la ciudad herculina y pasearse por sus calles para sorpresa de los vecinos.

2. Atropello múltiple en plaza de Mina

Al filo del mediodía del 27 de agosto un turismo embistió a seis personas en el cruce de plaza de Mina.

3. Temeridades en alerta naranja

En febrero, en plena alerta naranja, se viralizó un vídeo donde se podía ver a unos operarios elevando una ventana en un edificio sin ninguna medida de protección.

4. Treinta toneladas de ballena

Tras hallar una ballena muerta en alta mar y llevarla hasta el puerto de Oza, el despiece de la misma generó mucha expectación en redes.

5. Henry Cavill hace doblete

El actor británico y su expectación lo volvieron a colocar en el top-10 de vídeos más virales.

6. Granizada en Juan Montes

El granizo que cayó el 25 de enero en la calle Juan Montes generó una gran oleada de interacciones debido al manto blanco que dejó en la vía.

7. El carnaval herculino

A Coruña y su conocida fiesta se hicieron un hueco gracias a 'La Paca', quien encontró un compañero de baile en la calle Olmos.

8. Footing de alto riesgo en el Paseo Marítimo

Un individuo se subió a la balaustrada de piedra y recorrió varios tramos de Matadero y Orzan a gran altura.

9. La mejor tortilla de España

La elaboración de este manjar, en el restaurante O Cabo, hizo las delicias de los 'me gusta' en redes sociales.

10. Escena insólita en A Coruña

Dos hombres, uno en silla de ruedas, se plantaron en plena carretera de la ronda de Outeiro para pedir dinero.

Las noticias, además de por los vídeos, también tienen alcance gracias a las publicaciones con enlace. ¿Cuáles son las 10 más virales de El Ideal Gallego en Facebook?:

1. Un coche de la Policía Local de A Coruña embiste a un taxi

2. La receta de un cardiólogo para prevenir infartos: “Mueren más pacientes de enfermedades cardiovasculares que de cáncer”

3. El pub más deseado de A Coruña inicia una sesión "para los que fueron a El Bosque"

4. A Coruña, ¡qué noche la de este jueves, bro!

5. El primer 'tardeo' de pub en A Coruña canta las cuarenta y desborda cualquier previsión

6. El antiguo club de A Coruña que funcionará como local de cita a ciegas

7. Un empresario de A Coruña cerrará sus tres negocios si no encuentra al menos 5 trabajadores

8. A Coruña tendrá un bar sólo para mujeres

9. Un matrimonio de A Coruña convierte el pasado conflictivo de un bar en la oportunidad de su vida para emprender

10. Seis galegos que pediron a eutanasia en 2024 foron doantes de órganos e permitiron 31 transplantes