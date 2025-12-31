Las noticias más vistas del año 2025 en El Ideal Gallego

Las diez noticias más vistas de El Ideal Gallego en 2025

El año 2025 se cierra en A Coruña con importantes noticias para la ciudad, algunos trágicos sucesos y la celebración de muchas fiestas. Hostelería, comercio, salud o la vida en los barrios fueron algunos de los asuntos que más interesaron durante este año a los lectores de El Ideal Gallego. Este es el top-10 de las noticias más vistas.

1. La Guardia Civil de A Coruña sorprende a un matrimonio que se intercambiaba sus carnés para no descansar al volante

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de la Guardia Civil de Galicia ha procedido a la investigación de dos vecinos de León, un matrimonio, como presuntos autores de un delito de falsedad documental. La investigación se inició el 4 de febrero del 2025 al detectar los efectivos de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, que se encontraban realizando un servicio de inspección de transportes, a un matrimonio, ambos conductores profesionales, que circulaban con sus tarjetas digitales de conductor intercambiadas, todo ello con el fin de evitar los descansos y alargar los periodos de conducción.

2. Víctor Manuel | “Antes podías gastar un buen dinero en comer bien, ahora lo gastas en un concierto”

El 8 de febrero, Víctor Manuel ofreció un concierto en el Palacio de la Ópera con un espectáculo sinfónico, acompañado por la Orquesta y el Coro Gaos. Es un concepto que nace en aquellos conciertos que ofreció en el 99 y que permitió al público escuchar “canciones que ya conocen” con “otra dimensión completamente diferente”, una experiencia que, durante esta gira, “está siendo espectacular”. El cantante ofreció una entrevista a El Ideal Gallego en la que aseguró que el público ha cambiado "muchísimo": "Si antes podías ir a un restaurante y gastar un dinero en comer bien, ahora la gente también se lo gasta en un concierto que le apetece mucho ver. Eso es un salto cualitativo para nosotros, quiero decir, este concierto, con toda la gente que llevo detrás, seguramente no se podía haber hecho en tantas ocasiones como lo estamos haciendo ahora hace 20 o 25 años. Pero ahora, en ese sentido, el público ha cambiado para bien"

3. Un empresario de A Coruña cerrará sus tres negocios si no encuentra al menos 5 trabajadores

La tradicionalmente provechosa relación entre el buen tiempo y la hostelería se convirtió en un arma de doble filo para algunos empresarios. Así es como afirmaba sentirse Juan Rodríguez, quien, además de presidente de los vecinos de la Sagrada Familia, es uno de los empresarios más activos de la zona. Sin embargo, en El Ideal Gallego denunciaba que esa actividad podía irse al garete muy pronto si no encontraba mano de obra para los tres negocios de restauración que mantiene en el entorno.

Por eso, Rodríguez quiso aprovechar el periódico y recuperar aquella antigua tradición, también habitual en las películas de espías, de los anuncios por palabras. No necesita ni uno, ni dos, ni tres. Lo que busca es entre cuatro y cinco personas con un único requisito: “Que quieran trabajar”.

4. El barrio de A Coruña que se ha convertido en la capital del tardeo y el mañaneo

Que A Coruña vive una fiesta continua empieza a ajustarse cada vez más a la realidad, ya que el concepto de ocio nocturno ha cambiado sustancialmente y debería replantear el término en sí. El tardeo, ese hábito tan propio que en su día se realizaba en forma de sobremesa, se ha ‘institucionalizado’ y cada vez son más pubs y discotecas los que ofrecen esa alternativa. Sin embargo, algunos hosteleros tradicionales han estado rápidos y, una vez han comprobado la fórmula, han saboreado las mieles del éxito. Es el caso del bar O Miña Nena, en el Grupo de Viviendas de Pescadores, en el barrio de Os Mariñeiros.

5. Los Bomberos de A Coruña rescatan de las rocas del Paseo Marítimo a Eddahchouri, delantero del Deportivo

Los Bomberos de A Coruña realizaron en una noche mayo un sencillo rescate en el Paseo Marítimo, a la altura de Os Pelamios. Alguien se había caído a las rocas y no podía salir por sus propios medios. Nada extraordinario, de no ser porque el accidentado era Zakaria Eddahchouri, delantero neerlandés del Deportivo. Al parecer, se cayó mientras trataba de hacerse un selfi.

6. Diego González Rivas | “A Coruña es donde voy a vivir cuando acabe mi etapa profesional”

El médicoDiego González Rivas (A Coruña, 1974) se sometió a la entrevista CTV en medio del éxito de la salida a la calle de su libro. Tenía cubierto cada minuto de su tiempo, así que la entrevista tuvo lugar en el hospital San Rafael, con varias cirugías programadas, y en los ratos libres que conseguía sacar entre informar a los pacientes de cómo había salido todo y el tedioso papeleo que conllevan siempre las operaciones.

En la charla, al preguntarle de qué presume de A Coruña, el cirujano fue muy claro. "De la comida, de las playas... Sobre todo, del marisco. Yo estoy en muchos sitios donde está lo más top del mundo. Shangai es una ciudad insuperable, como ciudad, pero yo siempre digo: 'A Coruña es una ciudad preciosa, y tiene el mar, el Paseo Marítimo, se puede hacer surf y, aparte de eso, se come increíble y tiene el mejor marisco del mundo'. Toda esa combinación no la tienes en otros sitios. En Madrid, a nivel laboral, tienes más oportunidades, pero no la calidad de vida que tengo aquí. Si tuviera que elegir... A Coruña es la ciudad en la que voy a vivir cuando acabe mi etapa profesional. Quiero vivir aquí, no quiero vivir en otra ciudad. Si aquí tuviese lo que tengo en Shangai, estaría en Coruña".

7. La receta para prevenir infartos: “Mueren más pacientes de enfermedades cardiovasculares que de cáncer”

Las enfermedades cardiovasculares son un elefante en la habitación. El riesgo de sufrirlas está ahí, pero la mayoría de las veces se ignora hasta que llega algún susto. “Como no duele”, el colesterol, la hipertensión o la diabetes son a menudo infravaloradas pero con ellas se juegan todas las papeletas para sufrir un infarto. Aunque hay factores que no se pueden modificar, existen acciones que uno puede hacer en su día a día para minimizar el riesgo de padecer una patología de este tipo. El cardiólogo del hospital Álvaro Cunqueiro Sergio Raposeiras recordó en en A Coruña la importancia de la prevención con una ponencia en la Real Academia de Medicina de Galicia.

8. Despliegue especial de tráfico en A Coruña para que quepa una de las orquestas más grandes de Galicia

La que se le vino encima a Os Mallos marcó un antes y un después en las verbenas de barrio. De hecho, para que la actuación estelar de las fiestas fue necesario un despliegue policial. Y es que el tráiler de la orquesta pontevedresa Saudade es el mejor reflejo de lo que contiene en su interior: un mastodóntico escenario sobre el que desarrollar uno de los espectáculos más ambiciosos de todo el panorama de orquestas de Galicia.

"El escenario llega a la altura de varios pisos y ha obligado a un despliegue de tráfico impresionante para que entre el escenario en el barrio. Los músicos lo harán en otro bus", explicaba Pili Neira, presidenta de la Asociación Vecinal Mallos Plataforma, organizadora de las fiestas.

9. Diego González Rivas, Honoris Causa: "No importa si el paciente tiene dinero o no; si necesita ayuda, voy donde haga falta"

Diego González Rivas, cirujano torácico coruñés de renombre mundial y pionero en técnicas de cirugía mínimamente invasiva, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche en un acto solemne que reconoció su trayectoria y su impacto en la medicina global. "No importa si el paciente tiene dinero o no; si necesita ayuda, voy donde haga falta", afirmó el doctor González Rivas, recordando su labor en la primera unidad móvil de cirugía torácica que ya opera en África.

10. Uno de los jóvenes que rescató al delfín del Orzán: “Pasó de temblar y aletear a estar tranquilo, como si se sintiese seguro”

Tres jóvenes locales participaron een el rescate de un delfín que quedó varado en la playa del Orzán tras ser atacado por un tiburón. Si bien era la primera vez que se encontraban en una situación así, y por tanto no sabían muy cómo debían proceder, la colaboración de Joel Campo y el resto de jóvenes con los agentes desplegados fue clave para ayudar a tranquilizar y devolver al animal al mar.