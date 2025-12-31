Las galerías de fotos más vistas de 2025

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, fue una de las que no se quiso perder el entroido choqueiro de Monte Alto Carlota Blanco

Durante el año 2025 muchas son las imágenes que pasaron por las retinas de los coruñeses. Estas son las galerías de fotos de Quintana, Javier Alborés, Patricia G. Fraga, Carlota Blanco, Germán Barreiros y Pedro Puig que más curiosidad despertaron entre los lectores de El Ideal Gallego.

1. Las mejores imágenes del Carnaval 2025 en A Coruña

Si hay una fiesta enraizada en el carácter coruñés, esa es la del Carnaval. No es de extrañar que una de las galerías más visitadas por los lectores de El Ideal Gallego fuese la que recorrió los festejos de este 2025.

Galería Las mejores imágenes del Carnaval 2025 en A Coruña Ver más imágenes

2. La apertura de Marty, en María Pita, en imágenes

El pasado mes de noviembre abría en María Pita Marty, la nueva macroterraza de la plaza coruñesa, que apostaba por la cocina tradicional gallega, el precio accesible y un espacio exterior de 50 mesas. Su apertura fue un gran éxito de público y también de visitas en El Ideal Gallego.

Galería La apertura de Marty, en María Pita, en imágenes Ver más imágenes

3. Así fueron los premios Mestre Mateo 2025

En el mes de marzo se celebró la gala de entrega de los premios Mestre Mateo 2025. Por su alfombra rosa pasaron numerosos rostros del mundo audiovisual gallego y los lectores no quisieron dejar escapar la ocasión para echarle un ojo a las tendencias de moda que allí ejemplificaron.

Galería Así fueron los premios Mestre Mateo 2025 Ver más imágenes

4. Marta Ortega, una aficionada más en el campo del Ribadeo para ver jugar a su hijo

La presidenta de Inditex acudió a Ribadeo para presenciar el torneo de fútbol en el que participaba uno de sus hijos.

Galería Marta Ortega, una aficionada más en el campo del Ribadeo para ver jugar a su hijo Ver más imágenes

5. Las imágenes del Perreo Fest en el muelle de Batería

El muelle de Batería volvió a ser este 2025 uno de los epicentros de la música en A Coruña, con la celebración de conciertos y festivales. Uno de los que más éxito tuvo fue el Modo Perreo Fest, en el que se pudieron escuchar las canciones más populares del reggaetón antiguo.

Galería Las imágenes del Perreo Fest en el muelle de Batería Ver más imágenes

6. Gala benéfica La Ventana Solidaria en Palexco

La solidaridad volvió a inundar Palexco en el mes de mayo con la celebración de la tercera edición de la gala benéfica Ventana Solidaria, en esta ocasión destinada a la Fundación Adcai (Fundación para la Ayuda al Daño Cerebral Adquirido Infantil). La recaudación superó los 40.000 euros y servirá para hacer realidad el Bosque Mágico, una renovación integral del área de Rehabilitación Infantil del hospital Teresa Herrera.

Galería Gala benéfica La Ventana Solidaria en Palexco Ver más imágenes

7. Reapertura del histórico local Os Belés en A Coruña

Más de 200 personas llenaron hasta la bandera el histórico local de la avenida de Monelos que celebró su fiesta de retorno bajo una nueva gerencia.

Galería Reapertura del histórico local Os Belés en A Coruña Ver más imágenes

8. Las mejores fotos del Morriña Fest 2025

La quinta edición del Morriña Fest mostró que este festival ya está consolidado en el panorama veraniego de A Coruña. Su música volvió a llenar las instalaciones del muelle de Batería.

Galería Las mejores fotos del Morriña Fest 2025 Ver más imágenes

9. Las mejores imágenes de las fiestas de María Pita

Durante todo el mes de agosto la ciudad de A Coruña celebró a lo grandes sus fiestas en honor a María Pita. Música, danza, exposiciones, ferias... Los planes de verano permitieron divertir a coruñeses y turistas.

Galería Las mejores imágenes de las fiestas de María Pita Ver más imágenes

10. Las imágenes de la recepción navideña en María Pita

El Ayuntamiento de A Coruña recibió a diferentes personalidades de la ciudad en su tradicional recepción navideña. Sin embargo, la tensión entre la alcaldesa, Inés Rey, y el líder de la oposición, Miguel Lorenzo, –quienes protagonizaron un tenso pleno una semana antes que terminó con la regidora afirmando que llevaría al juzgado al portavoz del PP por acusarla de acosar a tres funcionarias– se hizo muy patente en ese momento y terminó por enturbiar un acto que habitualmente está lleno de buenos deseos y diversión.