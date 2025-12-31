Las galerías de fotos más vistas de 2025
Carnaval, fiestas, aperturas en hostelería e, incluso, alguna polémica, protagonizaron las imágenes del año en El Ideal Gallego
Durante el año 2025 muchas son las imágenes que pasaron por las retinas de los coruñeses. Estas son las galerías de fotos de Quintana, Javier Alborés, Patricia G. Fraga, Carlota Blanco, Germán Barreiros y Pedro Puig que más curiosidad despertaron entre los lectores de El Ideal Gallego.
1. Las mejores imágenes del Carnaval 2025 en A Coruña
Si hay una fiesta enraizada en el carácter coruñés, esa es la del Carnaval. No es de extrañar que una de las galerías más visitadas por los lectores de El Ideal Gallego fuese la que recorrió los festejos de este 2025.
2. La apertura de Marty, en María Pita, en imágenes
El pasado mes de noviembre abría en María Pita Marty, la nueva macroterraza de la plaza coruñesa, que apostaba por la cocina tradicional gallega, el precio accesible y un espacio exterior de 50 mesas. Su apertura fue un gran éxito de público y también de visitas en El Ideal Gallego.
3. Así fueron los premios Mestre Mateo 2025
En el mes de marzo se celebró la gala de entrega de los premios Mestre Mateo 2025. Por su alfombra rosa pasaron numerosos rostros del mundo audiovisual gallego y los lectores no quisieron dejar escapar la ocasión para echarle un ojo a las tendencias de moda que allí ejemplificaron.
4. Marta Ortega, una aficionada más en el campo del Ribadeo para ver jugar a su hijo
La presidenta de Inditex acudió a Ribadeo para presenciar el torneo de fútbol en el que participaba uno de sus hijos.
5. Las imágenes del Perreo Fest en el muelle de Batería
El muelle de Batería volvió a ser este 2025 uno de los epicentros de la música en A Coruña, con la celebración de conciertos y festivales. Uno de los que más éxito tuvo fue el Modo Perreo Fest, en el que se pudieron escuchar las canciones más populares del reggaetón antiguo.
6. Gala benéfica La Ventana Solidaria en Palexco
La solidaridad volvió a inundar Palexco en el mes de mayo con la celebración de la tercera edición de la gala benéfica Ventana Solidaria, en esta ocasión destinada a la Fundación Adcai (Fundación para la Ayuda al Daño Cerebral Adquirido Infantil). La recaudación superó los 40.000 euros y servirá para hacer realidad el Bosque Mágico, una renovación integral del área de Rehabilitación Infantil del hospital Teresa Herrera.
7. Reapertura del histórico local Os Belés en A Coruña
Más de 200 personas llenaron hasta la bandera el histórico local de la avenida de Monelos que celebró su fiesta de retorno bajo una nueva gerencia.
8. Las mejores fotos del Morriña Fest 2025
La quinta edición del Morriña Fest mostró que este festival ya está consolidado en el panorama veraniego de A Coruña. Su música volvió a llenar las instalaciones del muelle de Batería.
9. Las mejores imágenes de las fiestas de María Pita
Durante todo el mes de agosto la ciudad de A Coruña celebró a lo grandes sus fiestas en honor a María Pita. Música, danza, exposiciones, ferias... Los planes de verano permitieron divertir a coruñeses y turistas.
10. Las imágenes de la recepción navideña en María Pita
El Ayuntamiento de A Coruña recibió a diferentes personalidades de la ciudad en su tradicional recepción navideña. Sin embargo, la tensión entre la alcaldesa, Inés Rey, y el líder de la oposición, Miguel Lorenzo, –quienes protagonizaron un tenso pleno una semana antes que terminó con la regidora afirmando que llevaría al juzgado al portavoz del PP por acusarla de acosar a tres funcionarias– se hizo muy patente en ese momento y terminó por enturbiar un acto que habitualmente está lleno de buenos deseos y diversión.