La zona afectada por el desprendimiento de hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Con susto en A Pasaxe acabó el año 2000 debido a un desprendimiento de tierra que obligó a cortar el carril de acceso desde la carretera del puerto. Era el día después de la inauguración oficial del obelisco Millennium, listo para brillar en la Nochevieja que marcó el inicio del nuevo milenio. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, en Carballo se preparaban para endulzar las tradicionales uvas con la actuación de los famosos Teresa Rabal y Eduardo Rodrigo, quienes visitaron la capital de la comarca de Bergantiños con motivo de la apertura de una sala de fiestas. Hace tres cuartos de siglo, la Policía Local hacía balance del número de visitantes a la ciudad a lo largo de 1950, un total de 39.177 personas, según los datos oficiales.

Domingo, 31 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Un desprendimiento cierra un acceso a A Pasaxe

Apenas unos días después de que finalizasen definitivamente las obras en el acceso a la ciudad por la carretera de As Xubias, ya no se puede entrar en la avenida de A Pasaxe desde la carretera del puerto. Un desprendimiento de tierra en la mañana de ayer, 30 de diciembre de 2000, obligó a la Policía Local a cortar el carril. La causa más probable del derrumbe fue la intensa lluvia que cayó durante la madrugada de ayer, que también provocó problemas en algunos puntos de la ciudad. Además, el fuerte viento obligó a los bomberos a intervenir durante la noche para asegurar algunos objetos que ofrecían peligro de caer.

También ayer miles de coruñeses se concentraron en la zona de San Roque para asistir a la inauguración oficial del obelisco Millennium, a la espera de que esta noche se ilumine su interior con las campanadas que darán entrada al nuevo siglo. Un emocionado Francisco Vázquez destacó la simbología del monumento.

Miércoles, 31 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Teresa Rabal y Eduardo Rodrigo actúan en Carballo

La pareja de cantantes y, a la vez, actores, formada por Teresa Rabal y Eduardo Rodrigo, despedirá el año en Galicia. Concretamente, en Carballo, toda vez que en la noche de hoy, día 31 de diciembre de 1975, inaugurarán una sala de fiestas en la cercana villa supradicha, capital de la comarca de Bergantiños.

Además, ayer celebró sesión ordinaria la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de La Coruña. Entre otros acuerdos, se concedió licencia para la construcción de un edificio de cinco plantas en la calle de Europa y un barracón desmontable en terrenos sitos en la margen izquierda de la carretera de La Coruña a los Baños de Arteijo, lugar de La Grela.

También se autorizó el traspaso de los puestos números 24 y 25 del Mercado Da Guarda, destinados a la venta de legumbres, y el situado en el hueco de la escalera del mismo Mercado, destinado a la venta de comestibles.

Domingo, 31 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Más de 39.000 personas visitaron la ciudad en 1950

Aprovechando la circunstancia de fin de año propicia a las estadísticas, ofrecemos unos datos facilitados por la Comisaría de Policía en relación con diferentes servicios que juzgamos de interés. En nuestra ciudad entraron durante el año 1950 que hoy termina 39.177 personas, que se alojaron en 14 hoteles, 92 pensiones y 347 casas de huéspedes, aparte de los que lo hicieron en casas particulares.

Estas personas, en unión de las que habitualmente viven en nuestra capital, tomaron café o una copa en los 296 establecimientos de cafés y bares con los que cuenta La Coruña, a excepción de los que lo hicieron en las 498 tabernas y bodegones distribuidos por la ciudad. Durante el año 1950 entraron en la Comisaría de Policía 21.284 documentos y salieron 22.463. Fueron expedidos 7.513 pasaportes y se renovaron 238.

Jueves, 31 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Champagne en el Kiosko Alfonso por el Año Nuevo

El propietario del acreditado Kiosko Alfonso, para solemnizar el Año Nuevo, obsequiará hoy, 31 de diciembre de 1925, con un champagne a sus numerosos clientes. Además, el cónsul de Francia en Galicia y León, Mr. H. Roux, distinguido diplomático y amigo nuestro, celebrará mañana en los salones de su residencia una solemne recepción para conmemorar la fiesta de Año Nuevo.

Por otra parte, en el tren rápido de ayer llegó a esta capital, acompañado de su hijo don Marthirián, nuestro amigo don Pedro Llosas Badía, gobernador civil de esta provincia. Lo esperaron en la estación el alcalde, señor Casás, y el primer teniente de alcalde, señor Fernández López, entre otras autoridades. Por la tarde volvió a encargarse del Gobierno Civil, siendo allí visitado por varias personalidades. Hoy, con motivo de la apertura de la Puerta Santa, marchará a Santiago.