Los elementos clave del proyecto “estratégico” de Inditex para generar energía renovable en la comarca de A Coruña

Vista del Puerto Exterior de Langosteira Carlota Blanco

“Un proyecto de energía eólica con el objeto de aprovechar el inagotable recurso de viento disponible en esta región —Galicia— para la generación de electricidad desde el criterio de máximo respeto hacia el entorno y el medio ambiente, siendo su objetivo final el autoconsumo colectivo”. Esta es la descripción que realiza Inditex del parque eólico que pretende construir en el Puerto Exterior de Langosteira.

Inditex tardó más de cuatro años en lograr todos los permisos para el parque eólico de Langosteira Más información

La documentación técnica de esta iniciativa también recalca que este proyecto será “estratégico” para “la planificación energética mundial del grupo Inditex y para la estrategia ambiental de la Autoridad Portuaria de A Coruña”.

Características

La denominación oficial de esta actuación es “Parque Eólico Puerto Exterior de A Coruña”, será gestionado por la empresa Inditex Renovables, su potencia máxima será de 19,8 megavatios (limitado a 18) y se compondrá de tres aerogeneradores con una altura máxima de 200 metros (115 hasta el buje y 85 de pala). El plazo estimado para la ejecución de las obras es de doce meses.

Uno de los elementos que incorpora es una torre de medición, que servirá para medir el entorno meteorológico. “Gracias a esta torre se obtendrá información sobre la velocidad y la dirección del viento a diferentes alturas sobre el terreno y de la densidad del aire en el emplazamiento mediante el registro de la presión atmosférica y la temperatura”, asegura la documentación del proyecto.

Plano con la ubicación de los tres aerogeneradores de Inditex en Langosteira

Esta estructura será de base cuadrada y estará formada por 37 tramos de tres metros de altura, que superarán los 100 metros de altura.

La evacuación de la energía generada por el parque eólico se realizará a través de una nueva línea de conexión que discurrirá entre el Puerto Exterior y una subestación eléctrica situada en el polígono de Sabón. Tendrá una longitud de cerca de siete kilómetros.

El proyecto incluye también los trabajos de cimentaciones, viales, plataformas de montaje, zanjas, y red eléctrica subterránea de media tensión.

Inditex donará 413.000 euros a un municipio de A Coruña para que compre un camión de basura Más información

El presupuesto del parque eólico asciende a 20,7 millones de euros, a los que hay que sumar 4,2 de la subestación y 877.000 de la línea que conducirá la electricidad desde el puerto exterior hasta la sede de la firma. El coste final será de 34 millones, ya que hay que incluir la obra necesaria en su sede central.

Venta

Inditex estima que el 81,20% de la energía generada por el parque eólico se destinará autoconsumo para su cuartel general ubicado en Arteixo y que el Puerto Exterior usará un 6,34%. El restante 12,47% se verterá a la red.

La venta de electricidad al Puerto se producirá “al precio de coste de la producción, que en esta fase del proyecto se estima a 35 euros el megavatio hora”, según recoge la propuesta técnica elaborada por la empresa. Mientras que el ahorro estimado en la factura eléctrica del grupo textil se estima 54 euros el megavatio hora.

Esta infraestructura contará con una torre de medición para conocer las condiciones meteorológicas

La previsión que maneja Inditex es también de vender los excedentes que genere el parque eólico y que no se consuman, es decir, energía vertida a la red eléctrica en el marco de un contrato todavía por definir.

Esta infraestructura de energía renovable la gestionará Inditex Renovables SLU, constituida hace cuatro años y cuyo objeto social es la “producción y comercialización de energía térmica o eléctrica mediante instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables”.

El proceso para lograr todos los permisos administrativos para el parque eólico no fue nada sencillo (duró más de cuatro años), ya que Gobierno central, Xunta y Ayuntamiento de Arteixo elaboraron un total de 15 informes, en los que realizaron diversas recomendaciones que debían incluirse en el proyecto.

Durante la tramitación, la empresa tuvo que modificar el proyecto por cuestiones de índole administrativa y documental. Ahora ya cuenta con una declaración de impacto ambiental favorable.

Sostenibilidad

El gigante de la moda apuesta por la sostenibilidad. Cuenta con plantas de generación fotovoltaica y un aerogenerador eólico que en 2023 produjeron 7.049 megavatios hora.

En su sede central de Arteixo ya cuenta en la actualidad con varias instalaciones dedicadas a generar energía limpia. Están ubicadas en el aparcamiento de empleados en los Servicios Centrales, en el edificio Tecnología de Arteixo y en las sedes de Zara.com y Zara Hombre. Además, dispone de un sistema de geotermia para producir electricidad.

Según la memoria anual del grupo textil correspondiente a 2024, esta es una iniciativa de “autoconsumo destacable” que se realizará “en colaboración con la Autoridad Portuaria de A Coruña”. 