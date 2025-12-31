Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

El transporte interurbano de A Coruña mantendrá los paros en 2026

Redacción
31/12/2025 15:12
Los sindicatos del transporte interurbano marchan desde la estación de autobuses para reclamar mejores laborales
Los sindicatos del transporte interurbano, en una marcha desde la estación de autobuses en noviembre para reclamar mejoras laborales
Archivo El Ideal Gallego
Trabajadores del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña han decidido mantener la convocatoria de huelga en 2026. Concretamente, las asambleas han decidido, "de forma muy mayoritaria", mantener los paros para los días 12, 13 y 16 de enero, además del 19 y 20. Además, a partir del día 2 de febrero, será indefinida.

Los trabajadores decidieron en asambleas este lunes y martes por la noche si continuaban con la convocotaria de huelga en demanda de mejoras laborales y salariales.Todo ello después de que no haya contactos con la patronal del sector tras una mediación fallida, según ha explicado a Europa Press Ernesto Rei, representante del sector de Transportes en la CIG, sindicato que convoca los paros junto a UGT y CCOO.

Sin acercamiento de posturas

"No hay ningún contacto", precisaba en relación a la situación en este momento y tras asegurar que había una mediación abierta, pero que está "cerrada" al no haber una aproximación sobre propuestas entre las partes de cara a un nuevo convenio.

Y es que la reunión de mediación entre sindicatos y patronales del transporte de autobús de la provincia de A Coruña se saldó de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avance", expusieron desde la parte sindical.

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Entre otras cuestiones, reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.

