El Ayuntamiento reserva 1,6 millones para revitalizar el patrimonio turístico de la Ciudad Vieja

La plaza de Azcárraga, en una imagen reciente, sin su estatua Javier Albores

La Ciudad Vieja alberga algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, espacios que han soportado el paso de muchos más años que el resto de la ciudad, y que por eso precisan de un tratamiento especial. Por eso, el gobierno local ha reservado en los presupuestos para 2026 varias partidas que, juntas, suman 1.592.000 euros. Todo ello se envuelve en una iniciativa titulada "rehabilitación del patrimonio turístico".

Plaza de Azcárraga

La cifra más alta es para la plaza de General Azcárraga. Este gran espacio ubicado en la Ciudad Vieja saltó a la actualidad el 31 de octubre cuando un joven de 25 años se subió a la estatua que adorna la fuente y esta se desplomó, precipitándole al suelo y causándole graves heridas. Por ahora, la fuente no ha recuperado su estatua del Deseo, que perdió el brazo y tiene que ser reparada. Pero, más allá de ello, el Ayuntamiento prevé invertir 528.119 euros.

La alcaldesa, Inés Rey, visitando el mikvé Javier Albores

Calle Sinagoga

El segundo importe más alto es para la Casa Sinagoga. Desde 2019 y durante cinco años se han realizado intervenciones arqueológicas en el número 4 de la calle Sinagoga. Se identificó en ella lo que se considera que podría ser una mikvé o baño de purificación judío. El hecho de que sea agua de manantial, o que tenga escaleras que bajan hasta el agua son elementos que apuntan a ello.

Se sabe que fue construida en el siglo XV. Así lo apuntan las pruebas del carbono-14, Con un 80,9% de probabilidad, entre mediados del siglo XV o principios del XVI, entre los años 1432-1520, y en un 68,2% que sea entre 1442 y 1490. Este resultado indicaría que es muy probable que este espacio estuviera en uso con anterioridad a la expulsión de los judíos, producida en el 1492.

Ahora, para poner en valor este hallazgo, el programa de rehabilitación de patrimonio turístico destina 368.000 euros.

Crucero de la plaza de las Bárbaras, con una instalación artística Patricia G. Fraga

Plaza de las Bárbaras

El tercer puesto lo ocupa otro lugar emblemático de la Ciudad Vieja: la plaza de las Bárbaras. Del siglo XVIII, se convirtió en monumental en 1971, ha estado marcada siempre por la presencia de la comunidad de clarisas, que existe desde el siglo XV. El centro del espacio lo ocupa un crucero, sencillo, y redondo, al estilo coruñés. La cruz desapareció en los años 50 y fue sustituida por otra.

Recientemente, fue uno de los lugares escogidos para la primera exposición de arquitectura efímera de la ciudad. La instalación ‘Hornacina’, de Bayona Studio, un prisma tectónico que deja un hueco en su centro para albergar la cruz, continúa allí. Sin duda, tendrá que retirarse cuando comience la restauración. El gasto estipulado es de 287.000 euros.

Vista del convento de San Francisco Pedro_Puig

Convento de San Francisco

También otro convento, el de san Francisco, está en el pensamiento (y en las cuentas, que quizá es más importante) del Ayuntamiento. En total 173.000 euros para la puesta en valor de este yacimiento arqueológico situado detrás de la Orden Tercera.

Se estima fundado entorno al año 1214, pese a que sus documentos antiguos se han perdido, así que puede que se fundarse en 1289, fecha que figura en una inscripción funeraria en el dintel de la iglesia.

La tradición cuenta que el enviado a fundar esta orden en A Coruña llegó desde Santiago. Se trataba del franciscano Fray Benicasa de Todi. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que su fundación real fuese algo después, en 1289, de cuando data una inscripción funeraria que se encontraba en el dintel de la derruida iglesia de la orden. En 1345 alojó al rey Alfonso XI, durante su peregrinaje a Santiago.

Pero sin duda, el episodio más famoso relacionado con el convento es la celebración de las Cortes de 1520 de Carlos I, cuando este marchó de España para ser proclamado emperador de Alemania. De hecho, fue desde el puerto coruñés del que partió con rumbo a Flandes. También en el convento se alojó Felipe II en 1554 cuando vino a la ciudad de paso camino de Inglaterra.

Mausoleo de Sir JOhn Moore Patricia G. Fraga

Mausoleo Sir John Moore

Por el contrario, sir John Moore, el general escocés, nunca pudo volver a Inglatera. Su mausoleo se encuentra en el Jardín de San Carlos, y es hora de restaurarlo, tarea a la que el Ayuntamiento destina 160.170 euros.

El último olmedal de Europa, el jardín de San Carlos, fue objeto de una profunda reforma durante casi dos años. A día de hoy ya se puede visitar aunque el mausoleo ya no recibe tanta sombra. Trece ejemplares enfermos tuvieron que ser talados en octubre de 2023, pero los ocho nuevos olmos, procedentes de un vivero especializado en Van der Berk, en los Países Bajos, se suman a otros seis árboles resistentes a la grafiosis.

A todo esto hay que añadir una pequeña partida de 75.000 euros. Se destinarán a cambiar las placas identificativas de las calles para que sus nombres perduren tanto como ellas.