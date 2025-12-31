¿Dónde tomar el chocolate con churros de Año Nuevo en A Coruña?

Don Churro Instagram

Los churros el día 1 de enero ya son tradición. Sea de retirada de la fiesta de Fin de Año o en familia después de despertarse, saborear este manjar es una costumbre en la ciudad de A Coruña.

Sin embargo, las churrerías herculinas tienen diferentes ritmos a la hora de abrir el primer día del año. Bonilla a la Vista es más de 'tardeo', por la mañana descansa y abre a partir de las 17.00 horas hasta las 21.30 horas; mientras que Torre Esmeralda trasnocha y recibe a sus primeros clientes desde las 04.00 horas en adelante.

En Ramón y Cajal, Don Churro, abre de 17.00 a 20.00 horas, a diferencia de Valen Churrería, en el barrio de Matogrande, que abrirá sus puertas en dos franjas, de 05.30 a 13.00 y de 17.30 a 21.00 horas.

El Timón no pudo ser localizado para confirmar sus horarios.