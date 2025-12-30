Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Viajar en el autobús urbano de A Coruña será más barato para los jóvenes a partir de enero

Redacción
30/12/2025 18:45
Autobuses urbanos en A Coruña
 A Coruña congelará las tarifas del bus manteniendo las bonificaciones en el servicio de autobús urbano y con reducción de la tarifa joven, una medida cofinanciada por el Ayuntamiento y el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible (MITMA), con el objetivo de seguir impulsando el transporte público compartido cómo medio para desplazarse por el término municipal. 

La alcaldesa, Inés Rey, informó esta martes de que el Ayuntamiento implantará el próximo 1 de enero el cuadro de tarifas actualizado conforme a los términos establecidos en el Real decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre , que estipula el rango de bonificaciones de abonos y títulos multiviaje en este sentido, que en el caso de la ciudad herculina se les aplica a las personas usuarias de la tarjeta Millennium

Actualmente, los poseedores de esta tarjeta pueden viajar en el autobús urbano de A Coruña aprovechando las diversas tarifas existentes: general (0,45 €), social (0,12 €), universitaria (0,15 €) y el perfil joven (0,45 €). Todas ellas, con bonificaciones y descuentos de entre el 50% y el 40% sobre el coste habitual sin reducción. En este sentido, el nuevo régimen de tarifas les dará continuidad a las reducciones vigentes y, además, prevé un coste sensiblemente menor en el perfil joven, creado en noviembre de este año para el segmento de edad de 15 a 30 años, y que ahora pasará de los 0,45 a los 0,38 €.

