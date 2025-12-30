Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Unas 400 personas que pagaron su fiesta de Fin de Año en A Coruña no tienen dónde ir

La organización de la fiesta sigue trabajando para encontrar acomodo a quienes iban a acudir a un local ahora precintado por la Policía Local

Guillermo Parga
Guillermo Parga
30/12/2025 20:25
El Bow9 permanece cerrado
El Bow9 permanece cerrado
German Barreiros
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El expediente de cierre del Bow9 por parte del Ayuntamiento no solamente ha supuesto un quebradero de cabeza para la propiedad del local. Unas 400 personas que habían comprado su entrada para la fiesta de Fin de Año se encuentran ahora mismo sin plan, o al menos sin saber dónde podrán acomodarse. Desde el pasado sábado, cuando la Policía Local comunicó la sanción y precintó el establecimiento, la propiedad ha estado buscando alternativas y atiendo llamadas de los afectados.

El Bow9 permaneció ayer cerrado

El Ayuntamiento de A Coruña ordena el cierre de uno de los pubs más famosos de La Marina

Más información

En un primer momento, la gerencia del establecimiento de la avenida de La Marina afirmó a este diario que seguiría adelante con la celebración del cotillón. Sin embargo, se trata de una decisión arriesgada y que puede poner en peligro la viabilidad del conocido pub y cafetería. Además, el seguro de responsabilidad civil que se contrata para este tipo de eventos desaparecería, con las consiguientes complicaciones en caso de haber cualquier tipo de incidente.

DJ Pukas será el encargado de poner la música en las tardes de Bow9

El tardeo ochentero y noventero de A Coruña del que salir cenado, vestido y 'bailado'

Más información

La entrada de Bow9 para Fin de Año incluía en un principio una pequeña ruta con Le Tavernier, pero el espacio no tiene capacidad para atender tamaño volumen de nuevos clientes al mismo tiempo. También se tanteó la posibilidad de que Piccadilly fuera una vía, pero el problema es exactamente el mismo. La organización sigue trabajando a intensamente para dar salida a esos clientes que no tienen ahora mismo dónde ir.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Varias personas pasean ayer por delante de las casetas de hostelería cerradas

Así analiza el organizador del mercadillo de A Coruña toda la polémica
Guillermo Parga
La policía en la oficina de correos afectada por el robo

La Policía Nacional investiga el robo en la oficina postal de Os Castros por unos encapuchados
Abel Peña
Héctor Cañete, presidente de los hosteleros de A Coruña

Héctor Cañete: “La hostelería de A Coruña es la puerta de entrada para muchos migrantes y mujeres al mercado regulado”
Guillermo Parga
Desaparecido en Oleiros

Buscan a un septuagenario con alzhéimer en Oleiros
Redacción