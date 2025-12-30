Unas 400 personas que pagaron su fiesta de Fin de Año en A Coruña no tienen dónde ir

El Bow9 permanece cerrado German Barreiros

El expediente de cierre del Bow9 por parte del Ayuntamiento no solamente ha supuesto un quebradero de cabeza para la propiedad del local. Unas 400 personas que habían comprado su entrada para la fiesta de Fin de Año se encuentran ahora mismo sin plan, o al menos sin saber dónde podrán acomodarse. Desde el pasado sábado, cuando la Policía Local comunicó la sanción y precintó el establecimiento, la propiedad ha estado buscando alternativas y atiendo llamadas de los afectados.

En un primer momento, la gerencia del establecimiento de la avenida de La Marina afirmó a este diario que seguiría adelante con la celebración del cotillón. Sin embargo, se trata de una decisión arriesgada y que puede poner en peligro la viabilidad del conocido pub y cafetería. Además, el seguro de responsabilidad civil que se contrata para este tipo de eventos desaparecería, con las consiguientes complicaciones en caso de haber cualquier tipo de incidente.

La entrada de Bow9 para Fin de Año incluía en un principio una pequeña ruta con Le Tavernier, pero el espacio no tiene capacidad para atender tamaño volumen de nuevos clientes al mismo tiempo. También se tanteó la posibilidad de que Piccadilly fuera una vía, pero el problema es exactamente el mismo. La organización sigue trabajando a intensamente para dar salida a esos clientes que no tienen ahora mismo dónde ir.