El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un pub del centro de A Coruña 'acogerá' a los 400 clientes de la fiesta de Fin de Año cancelada

La organización llevaba dos días buscando alternativas al Bow9 y finalmente ha encontrado acomodo muy cerca

Guillermo Parga
Guillermo Parga
30/12/2025 23:58
El Bow9 permaneció ayer cerrado
El Bow9 permanece cerrado
German Barreiros
Una sanción de la Policía Local por exceso de decibelios y la presencia de equipos de sonido, con la posterior decisión de precinto por parte de la concejalía de Urbanismo de A Coruña, a punto estuvo de dejar sin fiesta de Fin de Año a unos 400 coruñeses. Sin embargo, todos aquellos que habían elegido el Bow9 como lugar para dar la bienvenida a 2026 no tendrán que moverse demasiado de su ubicación original. Será también en pleno centro y en un local tradicionalmente de público maduro el que 'acoja' el cotillón del Bow9.

Así lo ha comunicado Aquagroup, empresa organizadora del evento, que afirma: "Por motivos totalmente ajenos a nuestra organización, uno de los locales donde íbamos a celebrar la fiesta de Fin de Año ha sido precintado en las últimas horas. Queremos dejar claro que, por nuestra parte, todo estaba en regla y cumpliendo con la normativa vigente". Además, recuerda que, tal y como estaba previsto, Le Tavierner dará la opción de acceso a los que se han hecho con la entrada. Como alternativa a Bow9 toma el relevo La Cúpula. "Nuestra prioridad ha sido, y seguirá siendo, el disfrutar de una noche inolvidable. La fiesta mantendrá el mismo formato y se celebrará en dos locales: Tavernier, como ya estaba previsto, y La Cúpula".

Según la empresa promotora, la fiesta "gana en amplitud, comodidad y mejores condiciones para todos. El ambiente, la música y el buen rollo siguen siendo exactamente los mismos".

Durante todo el día, los responsables de la fiesta de Fin de Año han atendido llamadas de clientes inquietos y se han puesto en contacto con otros espacios para tantear su disponibilidad, con la dificultad añadida de la cercanía de la fecha más importante del año en el ocio nocturno. Mientras, el Bow9 seguirá precintado a la espera de movimientos que aclaren el futuro de otro de los puntos calientes de la movida de La Marina.

