El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un concierto de Casual Monkeys permitirá que A Coruña comience el nuevo año a ritmo de rock

Redacción
30/12/2025 18:18
Casual Monkeys actuará este 2 de enero en A Coruña
Casual Monkeys actuará este 2 de enero en A Coruña
Los amantes del rock tienen una cita destacada en A Coruña para empezar con ritmo el año 2026. El 2 de enero, la sala Malavida  de la ciudad herculina acogerá una actuación en directo de Casual Monkeys.

Se trata de una banda nacida en la ciudad herculina y que lleva ya años sobre los escenarios, haciendo versiones de temas clásicos de rock tanto en castellano como en inglés. Quienes han acudido a verlos con anterioridad destacan de sus conciertos que son realmente divertidos, manteniendo en todo momento al público implicado en el espectáculo. 

Las entradas para verlos en directo ya están disponibles, y pueden adquirirse pinchando en este enlace. El evento comenzará a las 21.15 horas.

Casual Monkeys actuará este 2 de enero en A Coruña
Casual Monkeys actuará este 2 de enero en A Coruña
