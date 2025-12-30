Una de cada tres pacientes de reproducción asistida en A Coruña son mujeres sin pareja masculina

La ginecóloga Ana Pereda posa en una consulta del HM Belén Germán Barreiros

La mejor edad para quedarse embarazada es entre los 25 y los 29 años. Es el momento en el que la fertilidad alcanza su pico máximo y donde menos problemas se suelen dar durante el periodo de gestación. Pero tal y como incide la ginecóloga y obstetra Ana Pereda, es algo “irreal” hoy en día, ya que cada vez se tiende a retrasar más ese momento. Una realidad de la que A Coruña no está exenta y donde la opción de ser madre soltera se sitúa al alza.

“Prácticamente un 30% de las pacientes que tenemos en las consultas ya son solo mujeres sin pareja masculina, bien lesbianas o solteras”, explica Pereda, que se acaba de incorporar al equipo del HM Fertility Center A Coruña, una labor que compagina con su trabajo en el Chuac, donde coordina la Unidad de Reproducción Humana.

La especialista en fertilidad explica que el aumento ha sido exponencial desde los últimos 10 o 15 años y es que hace tiempo que las familias monoparentales han dejado de ser una excepción. De hecho, según los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad, de la que es miembro Pereda, entre 2016 y 2020 se ha multiplicado por dos el número de mujeres sin pareja que acuden a las consultas de reproducción asistida.

Unos datos que respalda el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge que en 2023 el 50% de los bebés nacieron fuera del matrimonio y que ocho de cada diez hogares son monoparentales desde 2020.

Independientemente del modelo familiar, la realidad es que cada vez se es madre más tarde, pero “la edad de los ovarios sigue siendo la misma”, recuerda la experta en reproducción asistida. Por ello, desde las clínicas de ginecología recomiendan congelar óvulos antes de los 35.

Preservación social

Esta tendencia conocida como preservación social, es decir, cuando no se realiza ni por motivos oncológicos ni por otros problemas médicos, es una opción al alza en A Coruña. “El objetivo siempre es no tener que usarlos”, asegura Pereda.

Pero congelar óvulos es algo todas las mujeres deberían “por si acaso”, según la especialista. Muchas veces se está esperando al momento perfecto, a encontrar una pareja o a estar estabilizado laboralmente y, en la sociedad actual, ese momento llega cada vez más tarde. Por ello, este procedimiento “es una segunda bala que tenemos en la recámara por si se nos presenta un problema de esterilidad llegado el momento”.

Antes de los 35

La edad ideal para hacerlo es entre los 25 y los 29, pero siempre hay que realizarlo antes de los 35 años. “Congelar óvulos a los 25 no es usarlos con 50. El embarazo tenemos que intentar que sea siempre antes de los 40, que es cuando aumentan las complicaciones”, incide la médica.

Esta opción también se recomienda en pacientes oncológicos. Aunque depende de cada caso y requiere siempre de la opinión del oncólogo, es muy común realizar una estimulación ovárica antes de empezar la quimioterapia.

“Estos tratamientos son venenos que pueden ser muy tóxicos para las células que las mujeres tenemos en los ovarios y los hombres en los testículos. Guardar óvulos antes de empezar hace que las mujeres siempre puedan recurrir a ellos si lo necesitan, pues a veces quedan menopáusicas o no logran el embarazo”, explica Pereda, quien ha realizado estancias clínicas en Suiza o Estados Unidos centradas en este tema.

Tests genéticos

Pero la verdadera revolución en el mundo de la reproducción asistida está en el campo de la genética. “Es increíble lo que se puede hacer respecto a lo que se hacía cuando yo empecé hace 15 años”, asegura la ginecóloga, una apasionada de la biología desde muy pequeña que vivió el “boom” de la reproducción asistida mientras estudiaba la carrera de Medicina.

De hecho, fue una de las cosas que más le atrajeron a la hora de incorporarse al Grupo HM. “Todos los equipamientos son punteros, hay incubadoras del último modelo, los ecógrafos son todos tridimensionales y se acaba de comprar un láser para biopsia de embriones”, destaca.

Evitar patologías hereditarias

Y es que “cada vez más”, en los ciclos de fecundación in vitro se hace una doble selección: “Además de la elección microscópica del embrión, se realiza una biopsia genética, es decir, como hacerle el carnet genético al embrión”. Se trata de un procedimiento muy delicado y complejo, pues son fetos microscópicos de 150 células, recalca.

Realizar ese cariotipo permite evitar que las enfermedades genéticas pasen entre generaciones: “Si una madre es, desgraciadamente, portadora de ese gen, podemos hacer que, usando su material genético, tenga hijos biológicos que estén libres de esa enfermedad”.

“Ahora mismo, si solo nos basamos en la técnica, podríamos hacer cualquier cosa, pero el techo de la reproducción actualmente es más ético que técnico. Podríamos hacer muchas cosas, pero éticamente no son justificables. Hablamos de vidas humanas”, zanja Pereda.