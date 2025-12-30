La Policía Nacional investiga el robo en la oficina postal de Os Castros por unos encapuchados

La policía en la oficina de correos afectada por el robo Patricia G. Fraga

La Policía Nacional investiga el robo que tuvo lugar de madrugada del lunes al martes en la oficina de correos de general Salcedo, en Os Castros. Según informan fuentes policiales, dos encapuchados habrían entrado a las tres de la madrugada forzando la puerta y que se llevaron por lo menos una caja de cartón, aunque será necesario hacer un recuento para estar seguro de cuántos objetos han desaparecido.

Desde primera hora de la mañana, los agentes revisaron el interior para recabar pruebas, mientras tanto, la oficina permaneció cerrada con el personal en el interior. Colgaron un cartel donde se informaba de que se había producido un “problema técnico” y que la oficina se reabriría a lo largo de la mañana.

Los sospechosos habían revuelto el interior, lo que dificultaba determinar qué se habían llevado. Las funcionarias tuvieron que limpiar todo antes de dejar entrar al público, aunque parece que los daños no fueron graves. La sucursal abrió sus puertas a las diez y media de la mañana aunque solo para admisiones, dado que tenían que hacer recuento antes de retomar las entregas.

Segundo caso

A pesar de que emplearon otro método que la consabida rotura de cristal, la Policía Nacional considera que se trata de delincuencia común. También ha trascendido que robaron en la sucursal de A Sardiñeira hace unas semanas, forzando la puerta, así que podría tratarse de los mismos autores. “Como le salió bien, lo han repetido”, concluyeron las fuentes policiales consultadas.

No ha trascendido la cantidad que consiguieron llevarse de la sucursal de A Sardiñeira, aunque es verdad que, como cualquier oficina, guarda cierta cantidad de dinero en metálico para realizar las transacciones diarias.

En coches y tiendas

Lo que sí abunda en A Coruña son los robos con fuerza, tanto en coches estacionados en la vía pública como en establecimientos. Últimamente, los robos parecen centrarse en Os Mallos, pero también se han registrado en Cuatro Caminos y Agra do Orzán, por ejemplo. En ningún caso son graves, aunque sí lo son los daños que provocan, puesto que destrozan la luna del negocio y obligan a retrasar su apertura.

Fuentes de la Policía Nacional señalan que esta clase de delitos lo cometen normalmente toxicómanos y que el aumento de robos en una zona suele indicar la existencia de narcopisos, donde a menudo se acumulan los objetos robados que se descubren en una redada. En algún caso, como el reciente de una óptica de Os Mallos, son atrapados in fraganti, pero eso no significa su ingreso en prisión.