El Ideal Gallego

A Coruña

Receta | Palometa roja al horno

Redacción
30/12/2025 06:20
Palometa roja al horno
Ingredientes: 

  • Una palometa roja.
  • Tres patatas.
  • Cuatro dientes de ajo. 
  • Dos guindillas.
  • Veinte ml de vinagre de sidra.
  • Aceite de oliva.
  • Pimienta negra.
  • Sal.
  • Perejil. 

Elaboración:

Limpiar la palometa y abrirla a la mitad, en lomos y conservando la cabeza. Echa un poco de aceite en una sartén y marca la palometa con la piel hacia arriba durante 3 minutos. Pelar las patatas y cortarlas al estilo panadera para colocarlas después en una fuente de horno y rociarlas con aceite, sal y pimienta. Ahora es el momento de precalentar el horno a 180 grados y colocar la bandeja con las patatas. Dejar hornear durante 15-20 minutos. 

Pasado este tiempo, sacar la bandeja y colocar la palometa roja sobre la cama de patatas con la piel hacia abajo. Cocinar durante 15 minutos. Mientras, pela y lamina los ajos y corta la guindilla en aros. 

De vuelta en la sartén, añadir cinco cucharadas de aceite y, cuando esté caliente, agregar los ajos y las guindillas cortadas, cocinando a fuego lento. Cuando termine de cocinar, retira la sartén del fuego y añade el vinagre, removiendo bien para integrarlo al sofrito. 

Cuando la palometa esté cocinada, retirar del horno y verter el sofrito por encima y decorar con un poco de perejil.

