A Coruña

Poner copas en Fin de Año en A Coruña sale más a cuenta que ser médico de guardia en el Chuac

Los camareros pueden llegar a cobrar unos 500 euros, frente a los 700 brutos de un turno de residente

Guillermo Parga
Guillermo Parga
30/12/2025 20:38
Dos camareros atienden a los clientes en Piccadilly, el local de la avenida de La Marina | cedida
Dos camareros atienden a los clientes en Piccadilly, el local de la avenida de La Marina | cedida
Trabajar mientras otros se divierten, especialmente en la noche más concurrida de todas, no es plato de buen gusto para casi nadie. Sin embargo, como decía Robert Redford en ‘Una proposición indecente’ y a juzgar por los movimientos de los empresarios, “todo el mundo tiene un precio”. Y es que trabajar en los pubs y discotecas de A Coruña durante los cotillones de Fin de Año cotiza alza. Tanto, que ni las guardias de policías o médicos del Chuac superan el ratio de euros/hora de los camareros y responsables de seguridad.

Respecto al año pasado ha habido un incremento de alrededor del 20 por ciento en el ocio nocturno, donde el margen está entre los 300 y los 500 euros netos de remuneración. Entre las explicaciones están el hecho de que las copas se pagan más caras, en la inmensa mayoría de los establecimientos los clientes han pasado antes por caja y el número de horas es superior al de un fin de semana normal. Por ejemplo, en The Clab hace semanas que no quedan entradas y el equipo de trabajo percibirá 300 euros por trabajar de 1.30 a 8.00 horas. Eso incluye por igual a camareros y trabajadores. “Es un acicate para que los trabajadores puedan disponer de efectivo de cara a los regalos de Reyes; además, es un día en el que todo el mundo quiere trabajar”, afirma Emilio Ron, director de operaciones de esta sala.

Otro empresario con una dilatada trayectoria es Óscar Cambón, responsable del Showroom en la calle Torreiro. No ha contratado extras, pero los empleados se llevarán un suculento plus. “Nosotros tenemos toda la plantilla en nómina y les entra en el sueldo, pero a mayores vamos a darles un aguinaldo de 200 euros, incluido al portero”, dice. “Para mí, es muy importante que los empleados se sientan identificados con el local y por eso tienen nómina, aguinaldo y cesta de Navidad durante estas fechas”, añade.

Por su parte, Antonio Ruiz, propietario de Quai, La Calle y Piccadilly, dice que paga “el doble” de cara a esa noche. Antón Sáez, de Le Tavernier, estima en “150 euros” el sobresueldo. “Son días especiales y en navidades se trabaja duro”, asevera. Además, fuera de pubs y discotecas, los restaurantes con servicio de cena y fiesta posterior pueden llegar a superar los 500 euros de remuneración, según fuentes de hostelería consultadas por este diario.

Comparativa

Saber si es mucho o poco lo que se paga por la noche de Fin de Año en la hostelería y el ocio nocturno es como todo: depende con qué compare. Por ejemplo, un Policía Local por esa noche cobrará alrededor de 235 euros, sensiblemente por debajo de los trabajadores de los establecimientos de noche. Por su parte, una guardia del Chuac de un médico residente ronda los 700 euros brutos, aunque normalmente es de 24 horas de trabajo. Cierto es que su salario es notablemente superior al de cualquiera de los otros dos grupos.

Curiosamente, esos tres grupos, los hosteleros, los policías y los médicos, son al final y al cabo los que velarán por la seguridad y la salud de quienes salgan. 

