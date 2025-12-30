Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 30 de diciembre?

Josefa Prado
30/12/2025 07:05
El buen tiempo animó a muchos niños coruñeses a estrenar por las calles los obsequios de Navidad
En Mendez Núñez, las atracciones continúan estos días
Quintana
A Coruña continúa con su programación navideña protagonizada por los niños y el humor. Así, a las 17.30 el centro cívico de Monte Alto acogerá la fiesta infantil de Navidad.

En el ciclo de títeres del Fórum Metropolitano se podrá disfrutar de 'O apalpador contra o ladrón de xoguetes' a partir de las 18.00 horas.

Además, en la plaza de María Pita volverá a abrir el mercadillo de Navidad y en los jardines de Méndez Núñez se podrá disfrutar de atracciones como el tren de Papá Noel, coches de choque o camas elásticas.

A las 21.00 horas en el Palacio de la Ópera será el momento del 'Gran concierto de año nuevo' de Johann Strauss. La extraordinaria gira que lleva 36 años sobre los escenarios y que ha conquistado a toda Europa llega con música y ballet, donde no faltarán El Bello Danubio azul y la Marcha Radetzky.

El belén del acuartelamiento de Atocha, con sus 300 piezas artesanales fabricas por el teniente músico Alejo Sanchís Mompó, abre de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Mientras, en el Palacio de Municipal de María Pita también se podrá disfrutar del belén de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

La figurita de Xoel López, junto a la de Sito Sedes
Javier Alborés

La pista de hielo del muelle de Batería de A Coruña estará también abierta, de 11.00 a 23.00 horas.

Pista de patinaje sobre hielo en A Coruña
Germán Barreiros

Marineda City, el 30 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, se adelanta a la fiesta de fin de año con las 'precampanadas', donde la música, cotillón y la alegría de los Wawies estarán presentes para darle la bienvenida más divertida al 2026. Además, en la plaza exterior sigue instalado su mercadillo de navideño, lleno de pequeños tesoros.

Presentación del programa solidario de Marineda City

Marineda City ofrece unas navidades solidarias

En el centro comercial de Los Rosales, en cambio, llega otra propuesta muy navideña y demandada en estas fechas: el taller de cartas para los Reyes Magos, que empezará a las 17.30 horas.

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

El Zara de la calle Compostela ofrece a los visitantes una verdadera oficina postal mágica, con trenes y centenares de cartas, en la que los más pequeños pueden pasar el tiempo pintando.

El programa de Navidad del Muncyt cuenta todos los días con talleres infantiles a las 11.15 horas, dirigido a público infantil de entre 6 y 12 años. También está en marcha la yincana 'Gabinetes de curiosidades: un mundo mágico y misterioso', a las 13.15, 16.00 y 18.00 horas.

El centro comercial Coruña The Style Outlets ofrece a las 12.30 horas espectáculos de magia para todas las familias de la mano de Galicia Ilusiona, mientras que en El Corte Inglés, de 18.00 a 20.00 horas, tendrá lugar un taller de bastoncillos navideños.

La Navidad llega a Coruña Style Outlets

Programación de Navidad en Coruña The Style Outlets

En Oleiros se podrá disfrutar de la pista de hielo de la Polideportiva de la II República de Perillo en horario de 11.00 a 23.00 horas y también de las atracciones de la plaza de Esther Pita, de 11.00 a 22.45 horas.

El Wintercircus de Culleredo ofrece una sesión a las 18.30 horas, en un Paseo Marítimo de O Burgo en el que está también instalado el Winterpark.

Programación de Navidad de Culleredo (3)

El programa de Navidad de Culleredo

El Mercado de Navidad del Paseo Fluvial de Arteixo abrirá este martes de 17.00 a 21.00 horas y las bibliotecas central y de Meicende tendrán actividades de 10.00 a 13.00 horas. En Arteixogo Nadal, este martes, de 17.00 a 20.00 horas, habrá algodón de azúcar, un taller de estampación de bolsas y el espectáculo 'Broken Christmas'.

