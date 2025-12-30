Inditex tardó más de cuatro años en lograr todos los permisos para el parque eólico de Langosteira

Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

Más de cuatro años de trámites administrativos. Este es el tiempo que Inditex ha necesitado para conseguir todos los permisos necesarios para el parque eólico que construirá en el Puerto Exterior de Langosteira. Para ello, ha tenido que obtener el visto bueno de Gobierno central, Xunta y Ayuntamiento de Arteixo.

La empresa, a través de su filial de energías renovables, remitió la propuesta técnica a la Autoridad Portuaria de A Coruña en abril de 2021 para lograr una concesión de suelo en el Puerto Exterior.

En agosto de 2023 consiguió la denominada excepcionalidad del proyecto, es decir, una figura legal que permite a la Xunta autorizar la implantación de aerogeneradores fuera de las áreas delimitadas en el Plan Sectorial Eólico.

La compañía se dirigió a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais en octubre de 2023 para obtener la autorización administrativa previa y de construcción, en la que se incluye el proceso de evaluación ambiental. Un año después, esta actuación fue expuesta al público.

El pasado 22 de diciembre se hizo público que la empresa había superado el trámite ambiental y que ya tenía luz verde para poner en marcha esta infraestructura.

Informes

El proceso para lograr todos los permisos no fue sencillo, ya que Gobierno central, Xunta y Ayuntamiento de Arteixo elaboraron un total de 15 informes, en los que realizaron diversas recomendaciones que debían incluirse en el proyecto del parque eólico.

En concreto, lo hicieron los departamentos de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, el Instituto de Estudos do Territorio, Augas de Galicia, Dirección Xeral de Saúde Pública, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, el Ayuntamiento de Arteixo y la Subdirección General de Biodiversidad Terrestres y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, en esta tramitación administrativa intervino la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, que fue la encargada de redactar la resolución de impacto ambiental favorable.

Durante la tramitación, Inditex también tuvo que modificar el proyecto por cuestiones de índole administrativa y documental. También realizó aclaraciones sobre las características técnicas del proyecto.

Detalles

Según la memoria anual de 2024 del grupo textil, esta es una iniciativa de “autoconsumo destacable” que se realizará “en colaboración con la Autoridad Portuaria de A Coruña” y que “comprenderá la instalación de varios aerogeneradores de potencias comprendidas entre los 5,5-6 megavatios”.

“A través de esta iniciativa buscamos generar la energía renovable necesaria para cubrir la demanda eléctrica anual de nuestra sede en Arteixo y, además, abastecer de energía eléctrica limpia a las infraestructuras del puerto”, indica la empresa en su memoria.

El proyecto técnico recoge que la instalación contará con tres aerogeneradores, con una altura máxima de 200 metros (115 hasta el buje y 85 de pala), “distribuidos a los vientos dominantes en la zona”

La compañía estima que el 81,20% de la energía generada por el parque eólico se destinará autoconsumo para su cuartel general ubicado en Arteixo y que el Puerto Exterior usará un 6,34%. El restante 12,47% se verterá a la red.

La venta de electricidad al Puerto se producirá “al precio de coste de la producción, que en esta fase del proyecto se estima a 35 euros el megavatio hora”, según recoge la propuesta técnica elaborada por la empresa. Mientras que el ahorro estimado en la factura eléctrica del grupo textil se estima 54 euros el megavatio hora.

La previsión que maneja Inditex es también de vender los excedentes que genere el parque eólico y que no se consuman, es decir, energía vertida a la red eléctrica en el marco de un contrato todavía por definir.

Esta infraestructura de energía renovable la gestionará Inditex Renovables SLU, constituida hace cuatro años y cuyo objeto social es la “producción y comercialización de energía térmica o eléctrica mediante instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables”