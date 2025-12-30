Mi cuenta

A Coruña

Hostelería de A Coruña califica a Pepe 'el del Secreto' como un "referente" del sector

Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la provincia ha querido tener unas palabras de cariño

Guillermo Parga
Guillermo Parga
30/12/2025 15:27
Pepe Vázquez y su sobrino Xuxo Rivas
Pepe Vázquez y su sobrino Xuxo Rivas
Cedida
El fallecimiento de Pepe Vázquez, impulsor de la taberna O Secreto, ha causado una enorme conmoción en el sector de la hostelería de A Coruña, de la que era uno de sus rostros conocidos. Por eso, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, ha querido tener unas palabras de cariño hacia él. “Era una persona muy querida y conocida en todo el sector y es una gran pérdida. Creo que se va un referente en el sector, pero es que además llevamos una racha muy mala, con bastantes pérdidas”, dice en referencia a nombres como Antonio Rodríguez Ferreiro, del Jazz Filloa.

Pepe Vázquez y su sobrino Xuxo Rivas

Fallece Pepe ‘el del Secreto’, referencia histórica de la hostelería local

Cañete también subraya lo que significa a día de hoy O Secreto en A Coruña: “O Secreto, a través de Pepe y de Xurxo, son un poco el referente del vino en la ciudad y de la imagen del sumiller en A Coruña y en Galicia. Se come fantásticamente y ves Galicia”.

