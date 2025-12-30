Hostelería de A Coruña califica a Pepe 'el del Secreto' como un "referente" del sector

Pepe Vázquez y su sobrino Xuxo Rivas Cedida

El fallecimiento de Pepe Vázquez, impulsor de la taberna O Secreto, ha causado una enorme conmoción en el sector de la hostelería de A Coruña, de la que era uno de sus rostros conocidos. Por eso, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, ha querido tener unas palabras de cariño hacia él. “Era una persona muy querida y conocida en todo el sector y es una gran pérdida. Creo que se va un referente en el sector, pero es que además llevamos una racha muy mala, con bastantes pérdidas”, dice en referencia a nombres como Antonio Rodríguez Ferreiro, del Jazz Filloa.

Cañete también subraya lo que significa a día de hoy O Secreto en A Coruña: “O Secreto, a través de Pepe y de Xurxo, son un poco el referente del vino en la ciudad y de la imagen del sumiller en A Coruña y en Galicia. Se come fantásticamente y ves Galicia”.