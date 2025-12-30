Héctor Cañete: “La hostelería de A Coruña es la puerta de entrada para muchos migrantes y mujeres al mercado regulado”

Héctor Cañete, presidente de los hosteleros de A Coruña Joaquín Abad

Lleva 18 años dando la cara por la hostelería de A Coruña como presidente del sector, pero Héctor Cañete (A Coruña, 1971) ni se pone fecha de caducidad ni ansía un salto a nivel nacional. De hecho, brinda para El Ideal Gallego por un 2026 que llegará con dos nuevos marcos legales, uno para el ruido y otro para las terrazas.

¿Qué balance hace de 2025?

En principio ha sido un año bastante tranquilo, un año bueno después de todo lo vivido en la pandemia. Hubo bastante normalidad y calma, pero no hubo nada especialmente grave. Estamos cerrando el año, pero la facturación ha sido similar a la del año pasado. Lo peor es que hay muchísimos gastos y la rentabilidad de los negocios ha caído. Son los márgenes más exiguos de la historia de la hostelería.

Entre las multas y los cierres también ha habido bastante 'salseo'...

Este año ha tenido repercusión mediática, pero hay determinados locales que incumplían y tienen que arreglar determinadas cuestiones. El descanso de los vecinos es sagrado y, si alguien causa molestias, debe arreglar la insonorización y volver a abrir después. Tenemos que jugar todos con las mismas cartas.

Entre las tareas pendientes para 2026 están la redacción definitiva de la normativa de ruido y la ordenanza de terrazas...

El tema del ruido hay que hacer una adaptación de la normativa de la Xunta y hay que asumir ese marco normativa. Estamos con las negociaciones finales. Respecto a las terrazas, estamos esperando a que el Pepri se pronuncie sobre algunas peticiones de cara a la plaza de María Pita. Espero que en el primer trimestre de este año se solucione, porque hay que trabajar con seguridad jurídica. Nuestra principal petición, que eran las terrazas en los aparcamientos, viene recogida. Es un gran avance para muchos hosteleros.

¿Qué negociación está complicada, la del ocio nocturno o la de terrazas?

La ordenanza de terrazas no es muy antigua, porque se aprobó durante el Gobierno de Carlos Negreira. Se trata más bien de una actualización, además del tema de María Pita. El tema del ruido vamos a ver qué nos presenta el Ayuntamiento.

En ambas, parece que nadie saldrá del todo contento...

Hay que conciliar entre los vecinos y los hosteleros, porque tenemos que convivir. Nosotros no tenemos que molestar y ellos deben entender y es otra forma de entenderlo.

¿Cómo llevan que exista otra asociación sentada a la mesa?

Desde que estoy en la Asociación, y llevo 18 años, he visto muchas asociaciones. Todos los que vengan a defender el sector son bienvenidos, pero cuando hay alguna gente que tiene sus propias inquietudes es perfectamente lógico. Igual que existe Hospeco, es algo totalmente lícito. Llevamos muchísimos años y damos un servicio.

¿Es la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro su gran motivo de orgullo?

Es una de las grandes funciones que cumplimos. Tenemos dos escuelas, fue construida durante mi mandato y es muy difícil hacer algo así con fondos propios. Estamos llenos, la gente se forma y sale al sector. Estamos orgullosos, porque no hay otra asociación con escuela propia en toda España. Hace dos o tres años, cuando vinieron a verlo, fue todo un ejemplo para otros compañeros.

¿Se puede hablar todavía de una profesión estigmatizada?

Ha cambiado totalmente en los últimos años. Antiguamente estaba estigmatizado trabajar en el sector. Hoy en día, no trabajas en una cocina. Eres un chef, o un jefe de sala, un barista o un sumiller. Todo eso tiene un gran prestigio. Han cambiado las condiciones laborales para muchísimo mejor. La hostelería está irreconocible en salarios o jornadas, y eso que somos los más inspeccionados. Somos la puerta de entrada para muchos migrantes, también para muchas mujeres hacia un mercado regulado.

Hace años que la hostelería reclama su sitio en el Consorcio de Turismo...

La gastronomía es uno de los polos de atracción más importantes. Primero se viene a ver los paisajes y segundo a comer. El Consorcio de Turismo llevamos intentando entrar en él desde que tengo uso de razón. Hay algo atascado, cuando en otras asociaciones de otros lugares que sí está.

¿Para cuándo Héctor Cañete como presidente de Hostelería de España?

Está un muy buen amigo mío, que es el presidente de Hostelería de Asturias. Hace una labor fantástica y representando a Galicia está mi amigo Cheché.