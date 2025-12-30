Currás y Vazquez, hace 25 años, durante la firma del acuerdo Pedro Puig

La Universidad de A Coruña logró hace 25 años el compromiso de la Xunta para la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, si bien todavía no contaba con el visto bueno para la implementación de Medicina, una reivindicación que la UDC ha retomado con fuerza en la actualidad, un cuarto de siglo después de aquella reunión entre el entonces conselleiro de Educación, Celso Currás, y el alcalde, Francisco Vázquez. El apretón de manos entre ambos protagonizó la primera página de El Ideal Gallego del 30 de diciembre de 2000. En 1975, Benedicta García del Cerro recibía la Medalla al Mérito en el Trabajo. Hace cien años, en 1925, el alcalde Manuel Casás debatía con Barrié de la Maza sobre la situación de los empleados de Tranvías.

Hace 25 años | La UDC tendrá Facultad de Ciencias de la Salud

El conselleiro de Educación reconoció ayer, 29 de diciembre de 2000, que la Xunta prepara la concesión de la Facultad de Ciencias de la Salud a la Universidad de A Coruña. Sin embargo, Celso Currás descartó la implantación del segundo ciclo de Medicina. Por otra parte, el conselleiro firmó con el alcalde, Francisco Vázquez, el convenio para construir el nuevo Conservatorio.

A Coruña no tiene Facultad de Medicina porque con una es suficiente. Este es el principal argumento esgrimido por los órganos universitarios de Galicia y Madrid para obstaculizar la creación del segundo ciclo en la ciudad. Sin embargo, José Luis Meilán Gil nunca se ha dado por vencido y, tras la petición de una Facultad de Ciencias de la Salud, se esconde la licenciatura. El rector coruñés siempre ha defendido incluir estos estudios en el mapa de titulaciones de la UDC porque hay demanda y porque la ciudad dispone de medios para ofrecer una excelente formación.

Martes, 30 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Medalla del Trabajo a doña Benedicta García del Cerro

“Es para mí un honor y, a la vez, una inmensa satisfacción imponer la Medalla al Mérito en el Trabajo a doña Benedicta García del Cerro, que, tras 62 años de servicio familiar, la ha merecido como pocos”, dijo don Julio Portela Ceballos, delegado provincial de Trabajo, en el transcurso del acto de imposición de la Medalla al Mérito en el Trabajo a doña Benedicta García del Cerro, ceremonia que tuvo lugar ayer, 29 de diciembre de 1975, en el domicilio de doña Mariquina Jiménez-Facio y Reyes.

Emocionante y lleno de contenido resultó el acto. Al mismo, que estuvo presidido por don Julio Portela, asistieron representaciones, amistades de la familia y tres generaciones de la casa en que doña Benedicta ha prestado sus servicios durante tan dilatado periodo de tiempo. Doña Benedicta, sumamente emocionada, sólo pudo balbucir las gracias, si bien hizo gestos de aquiescencia con la cabeza y estrechó las manos del delegado.

Sábado, 30 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Recepción en el Consulado de la República Argentina

Hoy, 30 de diciembre de 1950, al mediodía, y con motivo de ser la fecha fijada para la terminación de los actos conmemorativos del centenario del general San Martín, en el Consulado de la República Argentina en La Coruña se celebrará una recepción, a la que ha sido invitada la colonia de aquel país en nuestra capital y también diversas representaciones.

Por otra parte, ayer el propietario de Calzados Lantes, de Riego de Agua, 44, nos envió treinta pares de zapatos estupendos, que harán la delicia de los niños a quienes correspondan. El dueño de Calzados Legido, de Marqués de Pontejos, 9, nos mandó diez pares de zapatillas excelentes, y la Casa Campos, establecida en Estrecha de San Andrés, un segundo donativo de tres pares de botitas. En dinero, recibimos un donativo de mil pesetas de doña María S. de Rodríguez Sabio.

Miércoles, 30 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Reunión entre Casás y Barrié sobre los tranviarios

Convocado por el alcalde, señor Casás, acudió al despacho de éste, a la una de la tarde de ayer, 29 de diciembre de 1925, el presidente del Consejo Administrativo de la Empresa de Tranvías, don Pedro Barrié de la Maza. El alcalde le comunicó los acuerdos tomados por la Junta de Reformas Sociales el día anterior y la nueva proposición de los tranviarios.

El señor Barrié de la Maza ofreció convocar con urgencia al Consejo Administrativo, con objeto de dar cuenta de los expresados acuerdos y de la nueva proposición, quedando en comunicar al señor Casás la resolución que recaiga sobre aquéllos, inmediatamente que termine la reunión del Consejo. La comisión de tranviarios encargada de llevar a cabo las gestiones de arreglo entre la Empresa y los obreros publicó ayer una hoja extraordinaria dirigida al pueblo de La Coruña.