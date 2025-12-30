Fallece Pepe ‘el del Secreto’, referencia histórica de la hostelería local

Pepe Vázquez y su sobrino Xuxo Rivas Cedida

Este martes se ha conocido la noticia de la muerte de Pepe Vázquez, conocido en A Coruña por ser el impulsor de la taberna O Secreto, situada actualmente en el número 18 de la calle Alameda.

Pepe el del Secreto, como le llamaba todo el mundo, ha fallecido a los 69 años y con un legado importante a sus espaldas, pues su taberna es un punto de referencia para los amantes del vino y de los manjares gastronómicos. Un negocio que empezó en Linares Rivas, en un local que sorprendía por su estrechez, y que, posteriormente, se trasladó a la calle Alameda, en parte al bajo que antes había sido el bar Parrús, frecuentado por los Riazor Blues y los Diplomáticos de Monte Alto

Además de O Secreto, Pepe abrió en la plaza de María Pita otra taberna llamada O Secreto de Hemingway Bar, una nueva apuesta por la buena comida y el buen vino. Este local estuvo abierto durante un breve espacio de tiempo.

Actualmente, su sobrino Xurxo Rivas es quien lleva el negocio en el local de la calle Alameda, que posee la bodega más grande de la ciudad, recientemente renovada.

Será velado durante este martes en el tanatorio Albia de A Grela y a las 19.30 horas se espera una ceremonia previa a su incineración.