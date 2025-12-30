Mi cuenta

A Coruña

Estos son los supermercados y comercios de A Coruña que abren en Nochevieja

Andrea López Ramos
30/12/2025 06:30
marineda city
MArineda City decorada para estas navidades
Germán Barreiros
Por normal general, la Nochevieja suele ser más tranquila que la Nochebuena, pues Papá Noel ya ha visitado las casas de todos y sus majestades los Reyes Magos de Oriente aún están de camino, por lo que las compras de última hora no deberían colapsar centros comerciales ni calles, como pasó hace unos días. 

Atasco en la entrada de Marineda City en la tarde de este 23 de diciembre

Las compras navideñas de última hora provocan atascos en A Coruña

A pesar de esto, en muchas casas se abren las puertas para celebrar con familiares y amigos la entrada del año nuevo y, como no puede ser de otra forma, la mesa debe estar bien servida de comida. 

En A Coruña los supermercados abren sus puertas el 31 de diciembre, en caso de que algún despistado se olvide de las uvas. Eso sí, lo harán con un horario especial para que los trabajadores puedan gozar de los suyos en este día tan especial.

Los Mercadona, Carrefour, Alcampo y Lidl cerrarán a las 19.00 horas, siendo su hora de apertura a las nueve de la mañana. Los Gadis cerrarán más tarde, a las 20.00 horas, al igual que los supermercados Froiz. Entremedias, Eroski y Familia terminan su jornada a las 19.30 horas y los supermercados Día son los que primero cierran: a las 18.00 horas. 

En cuanto a comercios y cadenas, no todas las tiendas de Inditex tendrán este horario especial. El Zara de la calle Compostela abrirá de 10.00 a 18.00 horas, pero el resto (Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho y Zara Home) abren en su horario habitual: de 10.00 a 21.00 horas.

Esto sucede en la plaza de Lugo. En el Marineda City las tiendas abrirán de 10.00 a 22.00 horas, mientras que las zonas de ocio y restauración lo harán de 12,00 a 01.00 horas. 

El centro comercial Cuatro Caminos y Coruña The Style Outlets no cuentan con horario especial para este 31 de diciembre, por lo que se mantienen las mismas horas de apertura que durante el resto del año: Cuatro Caminos abrirá de 10.00 a 21.00 horas, al que igual que el Outlet.

