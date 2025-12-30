Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El aeropuerto de A Coruña mantendrá la ruta con Gran Canaria

El contrato en vigor expiraba en marzo de 2026

Lara Fernández
Lara Fernández
30/12/2025 10:50
Avión Binter
Archivo
A Coruña seguirá volando a Gran Canaria en 2026. Binter, la aerolínea que opera la ruta en el aeropuerto de Alvedro, ha puesto a la venta la operativa para la temporada estival del próximo año, cuando expiraba el contrato en vigor el 22 de marzo. La compañía mantendrá las dos frecuencias semanales, pero con cambios en los días de vuelos.

A partir de finales de marzo el vuelo de los jueves se operará los miércoles, mientras que se mantienen los domingos. Los vuelos saldrán de Gran Canaria a primera hora los miércoles (08.45 horas) y domingos (08.40 horas), operando las salidas desde Alvedro a las 13.10 y 13.15 horas respectivamente.

