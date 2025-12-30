Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Del rechazo a aliados: PSOE y BNG escenifican su buena sintonía en A Coruña con la aprobación del presupuesto de 2026

Ambas fuerzas políticas dan luz verde a unas cuentas que ascienden a 375 millones de euros

Redacción
30/12/2025 12:28
La alcaldesa Inés Rey saluda al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, este martes
La alcaldesa Inés Rey saluda al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, este martes
Javier Alborés
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Gobierno local de A Coruña, del PSOE y en minoría en la Corporación municipal, fracasó el pasado mes de febrero en su intento de aprobar los presupuestos correspondientes al ejercicio de 2025, que ascienden a 375 millones de euros. El PP y el BNG se unieron para tumbar la propuesta y forzaron la celebración de una cuestión de confianza que la alcaldesa Inés Rey logró superar finalmente ante la falta de un candidato alternativo.

Once meses después, las cuentas, esta vez las correspondientes a 2026, volvieron al pleno municipal. Esta vez con un resultado totalmente opuesto. Socialistas y nacionalistas escenificaron su actual buena sintonía y votaron a favor. Mientras que el PP mostró su rechazo a esta iniciativa y emitió un voto en contra.

Acuerdo

PSOE y BNG firman su segundo acuerdo presupuestario

Más información

Los portavoces del PSOE, José Manuel Lage Tuñas, y el del BNG, Francisco Jorquera, defendieron durante toda la sesión la propuesta, que había sido pactada previamente entre ambas fuerzas políticas, y dirigieron sus ataques al PP por no apoyar esta iniciativa.

Lage Tuñas enumeró las principales líneas de actuación, entre las que destacan el proyecto de la Ciudad de las TIC, el plan estratégico 2030-2025, la rehabilitación del edificio de La Terraza y las partidas sociales destinadas a ayuda en el hogar, bolsas comedor, el bono taxi. También explicó que se recuperarán los presupuestos participativos tras una “reformulación” de estos y que serán de “carácter bianual”.

La movilidad también fue protagonista durante la sesión plenaria. El portavoz socialista indicó que a lo largo de 2026 se sacará a concurso público el nuevo contrato del transporte urbano y que se hará lo mismo con la grúa y la ORA.. Además, señaló que se licitará la gestión de la planta de Nostián “en próximos días o semanas”.

"El presupuesto tiene un carácter expansivo. Favorece el crecimiento económico, la justicia social, igualdad y la participación ciudadana. Mantiene equilibrios y la lucha contra la exclusión social, al contribuir al derecho a una vivienda digna en la ciudad", aseguró Lage Tuñas.

firma2

El interventor municipal advierte sobre el elevado endeudamiento

Más información

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, destacó que el presupuesto “incorpora las necesidades” planteadas por su formación política y citó algunas de ellas, como las políticas de vivienda o “poner los barrios en el centro”.

"Estamos convencidos de que Gobierno local y BNG llegaron a un buen acuerdo. A Coruña tendrá buen presupuesto. Vamos  a votar a favor de unos presupuestos en los que el BNG ha sido copartícipe, no vota el presupuesto del PSOE. A quien perjudica que no haya presupuestos, no perjudica al PSOE, sino a A Coruña", afirmó.

El líder de la oposición, el portavoz popular Miguel Lorenzo, criticó que la sesión plenaria sea un “día de la marmota”, porque, a su juicio, se realizaron “los mismos anuncios” y “promesas” de otros años.

“Repiten los mismos argumentos del año 2024,las  mismas formas. Es un acuerdo político sin consenso, sin contar con el PP y con los vecinos”, advirtió.

También alertó de que el Ejecutivo municipal subirá “tasas municipales como la basura” o el IBI”. “Si que se suben los impuestos”, aseguró. Además, criticó que “hay barrios que no tienen inversiones concretas”.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Presentación del espectáculo Reinventio en el teatro Colón

A Coruña se dejará ilusionar por Reinventio, un espectáculo "sorprendente" que une magia, circo y danza
Jorge Riveiro
Pepe Vázquez y su sobrino Xuxo Rivas

Fallece Pepe ‘el del Secreto’, referencia histórica de la hostelería local
Redacción
El ideal gallego

El aeropuerto de A Coruña mantendrá la ruta con Gran Canaria
Lara Fernández
El buen tiempo animó a muchos niños coruñeses a estrenar por las calles los obsequios de Navidad

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 30 de diciembre?
Josefa Prado