Del rechazo a aliados: PSOE y BNG escenifican su buena sintonía en A Coruña con la aprobación del presupuesto de 2026

La alcaldesa Inés Rey saluda al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, este martes Javier Alborés

El Gobierno local de A Coruña, del PSOE y en minoría en la Corporación municipal, fracasó el pasado mes de febrero en su intento de aprobar los presupuestos correspondientes al ejercicio de 2025, que ascienden a 375 millones de euros. El PP y el BNG se unieron para tumbar la propuesta y forzaron la celebración de una cuestión de confianza que la alcaldesa Inés Rey logró superar finalmente ante la falta de un candidato alternativo.

Once meses después, las cuentas, esta vez las correspondientes a 2026, volvieron al pleno municipal. Esta vez con un resultado totalmente opuesto. Socialistas y nacionalistas escenificaron su actual buena sintonía y votaron a favor. Mientras que el PP mostró su rechazo a esta iniciativa y emitió un voto en contra.

Los portavoces del PSOE, José Manuel Lage Tuñas, y el del BNG, Francisco Jorquera, defendieron durante toda la sesión la propuesta, que había sido pactada previamente entre ambas fuerzas políticas, y dirigieron sus ataques al PP por no apoyar esta iniciativa.

Lage Tuñas enumeró las principales líneas de actuación, entre las que destacan el proyecto de la Ciudad de las TIC, el plan estratégico 2030-2025, la rehabilitación del edificio de La Terraza y las partidas sociales destinadas a ayuda en el hogar, bolsas comedor, el bono taxi. También explicó que se recuperarán los presupuestos participativos tras una “reformulación” de estos y que serán de “carácter bianual”.

La movilidad también fue protagonista durante la sesión plenaria. El portavoz socialista indicó que a lo largo de 2026 se sacará a concurso público el nuevo contrato del transporte urbano y que se hará lo mismo con la grúa y la ORA.. Además, señaló que se licitará la gestión de la planta de Nostián “en próximos días o semanas”.

"El presupuesto tiene un carácter expansivo. Favorece el crecimiento económico, la justicia social, igualdad y la participación ciudadana. Mantiene equilibrios y la lucha contra la exclusión social, al contribuir al derecho a una vivienda digna en la ciudad", aseguró Lage Tuñas.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, destacó que el presupuesto “incorpora las necesidades” planteadas por su formación política y citó algunas de ellas, como las políticas de vivienda o “poner los barrios en el centro”.

"Estamos convencidos de que Gobierno local y BNG llegaron a un buen acuerdo. A Coruña tendrá buen presupuesto. Vamos a votar a favor de unos presupuestos en los que el BNG ha sido copartícipe, no vota el presupuesto del PSOE. A quien perjudica que no haya presupuestos, no perjudica al PSOE, sino a A Coruña", afirmó.

El líder de la oposición, el portavoz popular Miguel Lorenzo, criticó que la sesión plenaria sea un “día de la marmota”, porque, a su juicio, se realizaron “los mismos anuncios” y “promesas” de otros años.

“Repiten los mismos argumentos del año 2024,las mismas formas. Es un acuerdo político sin consenso, sin contar con el PP y con los vecinos”, advirtió.

También alertó de que el Ejecutivo municipal subirá “tasas municipales como la basura” o el IBI”. “Si que se suben los impuestos”, aseguró. Además, criticó que “hay barrios que no tienen inversiones concretas”.