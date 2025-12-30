Así analiza el organizador del mercadillo de A Coruña toda la polémica

Varias personas pasean ayer por delante de las casetas de hostelería cerradas Carlota Blanco

Con 17 casetas abiertas y más de una veintena cerradas, el mercado navideño de María Pita tiene, literalmente, más sombras que luces. Principalmente sobreviven los que están relacionados con la hostelería, mientras que la mayoría de los que habían reservado un lugar para trabajar han emprendido el camino de vuelta a casa. Hoy mismo lo hará otro más, la responsable de Habelas Hainas. Sin embargo, Carlos González, responsable de NC7 Events, se ha cansado de leer y escuchar críticas hacia su creación y acusa a los ‘desertores’ de haber creado una “gran mentira”. En palabras a este diario se preguntó: “No puedo rebatir todos los bulos, todas las noticias que están saliendo en los medios".

El empresario ourensano resume así el aspecto del mercado navideño: La gente que no pagó se marchó, y hay otra gente que no pagó y está ahí aprovechando hasta el último momento. Los que hablan son los que no han pagado”. Además, acusa a los comerciantes que ya no están de haberse organizado para crear ese supuesto bulo. “Hay mucha gente ahí que no pagó y están intentando unirse entre todos para no pagar. Están aprovechando los medios de comunicación para crear un gran bulo”, insiste.

Final del cuento

La historia del mercadillo de Navidad de María Pita ha estado marcada en los últimos días por acusaciones cruzadas de supuestos impagos: de la compañía eléctrica hacia el organizador y de este respecto a los comerciantes. Y todos dicen también estar estudiando la situación con sus abogados. Sin embargo, de momento la realidad es que el evento finalizará en la noche del viernes, y que entonces comenzará el proceso de desmontaje para dejar paso a los Reyes Magos. Es precisamente eso, el desmontaje, lo que se trató en una reunión el martes en el Ayuntamiento, en la que estuvo presente el propio González. Deberá quedar resuelto antes del lunes. “Comenzaremos el viernes de noche e intentaremos que esté todo listo”, indica.

González sigue defendiendo el mercadillo y, aún a día de hoy, vuelve sobre la idea de una creación sin igual. “Está muy bonito y me parece espectacular respecto a todo lo que se ha hecho en la plaza de María Pita. Nadie quería hacer nada allí antes de esto”, remarca. “El proyecto que se planteó al Ayuntamiento no tiene nada que ver con lo que se acordó finalmente”, prosigue sobre el famoso vídeo de presentación.

Por otra parte, el empresario cree que hubo otros fallos. “El árbol de Navidad que sale en el fragmento del vídeo lo había otros años. Se puso inicialmente y después el Ayuntamiento decidió no ponerlo”, comenta. “Las pérgolas debían estar llenas de luces, y tampoco se cubrieron. Nosotros pusimos 12 pérgolas, imagínatelas con las luces que el Ayuntamiento quedó conmigo en iluminar, hubiera sido espectacular. Todo eso cambiaría la visión del mercado”, finaliza.